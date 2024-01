Noch einmal Streif, dann ist Schluss Skirennläufer Thomas Dreßen beendet seine Karriere

Thomas Dreßen schluckte schwer, als er an der Stätte seines größten Triumphes das vorzeitige Ende seiner Karriere bekannt gab. „Es fällt mir schwer, dass ich Servus sagen muss, aber ich bin mit mir im Reinen“, sagte der beste deutsche Abfahrer der Weltcup-Geschichte in einem Hotel in Kirchberg. Von demselbem Ort war er am frühen Morgen des 20. Januar 2018 als Außenseiter aufgebrochen, um wenige Stunden später als sensationeller Sieger auf der berühmten wie berüchtigten Streif im benachbarten Kitzbühel zurückzukehren.