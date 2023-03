87. Weltcup-Sieg Wie Mikaela Shiffrin zur erfolgreichsten Skifahrerin der Geschichte wurde

Vor zwei Jahren war das noch undenkbar. Damals verstarb ihre große Stütze nach einem Unfall im Haus: ihr Vater Jeff. Sie und ihre Mutter Eileen, die Mikaela seit einem Jahrzehnt nahezu ständig begleitet, eilten nach einem Sieg in Bansko zurück in die USA. Danach war für Shiffrin nichts mehr wie vorher. Sie nahm sich eine Auszeit. Nach ihrer Rückkehr in den Weltcup wirkte sie verunsichert, brach häufig in Tränen aus, das Skifahren wirkte nicht mehr so leicht, wie man es von ihr gewohnt war. Sie fiel in ein Loch, aus dem sie mit Hilfe von Kilde wieder herauskam, weil er in dieser Zeit einfühlsam nachfragte, sich kümmerte. Aus anfänglichen Nachrichten entstand eine starke Beziehung. Der Verlust, der tiefe Schmerz und deren Folgen machten aus ihr einen anderen Menschen – was sich vor einem Jahr in Peking zeigte. „Es gibt Schlimmeres im Leben als mein Versagen bei den Olympischen Spielen“, sagte sie kürzlich.