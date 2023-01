„Für sie ist der Himmel die Grenze“ Ex-Skistar Vonn adelt Shiffrin

Die ehemalige Weltklasse-Skirennfahrerin Lindsey Vonn hat mit voller Bewunderung auf den 82. Weltcuperfolg von US-Superstar Mikaela Shiffrin reagiert. Die Amerikanerinnen führen die ewige Bestenliste bei den Damen nun gemeinsam an. „Ich freue mich wirklich für Mikaela. Rekorde sind dazu da, um gebrochen zu werden. Und wenn jemand meinen Rekord bricht, bin ich wirklich froh, dass es eine Amerikanerin ist“, schrieb die 2019 zurückgetretene Vonn am Sonntag in einem Beitrag für die Nachrichtenagentur AP.