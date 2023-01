US-Amerikanerin alleinige Rekordhalterin Shiffrin feiert 83. Weltcup-Sieg

„Es war einfach so toll, hier zu fahren“, sagte Shiffrin dem ORF. „Die Bedingungen waren perfekt.“ Vor dem zweiten Lauf, in den sie als Führende gegangen war, sei sie nervös gewesen. „Für mich ist es nach all den Jahren immer noch schwer zu glauben, dass ich als Führende meine mentale Stärke im zweiten Durchgang behalten kann“, erklärte die 27-Jährige aus Colorado. „Das nehme ich nicht als selbstverständlich hin.“