Maria Höfl-Riesch bei Bootsunfall schwer verletzt

Brescia Ellbogenbruch, Prellungen und Schnittwunde am linken Auge: Die dreimalige Ski-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch hat bei einem Bootsunfall in Italien schwere Verletzungen erlitten.

"Leider hat es mich ein bisschen erwischt. Ein kleiner Bootsunfall am Gardasee", schrieb die 33-Jährige am Samstagabend bei Instagram: "Werde gleich morgen früh in Brescia operiert. Drückt mir die Daumen."