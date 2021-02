Coming-out im Profifußball : „Es muss ein Klima entstehen, in dem man niemanden ermutigen muss“

Anlässlich des "Erinnerungstags im deutschen Fußball" ist in der Münchner Allianz Arena eine Regenbogenfahne in der Südkurve zu sehen. Foto: dpa/Sven Hoppe

Düsseldorf Das Thema Coming-out im Profifußball ist seit langem wieder öffentlich präsent. Der Präsident des FC Bayern München bekräftigt, dass man einen Beitrag zu mehr Akzeptanz leisten müsse. Und auch Borussia Dortmund fordert klare Zeichen gegen homophobe Hetze.

Das Thema Homosexualität im Fußball ist durch den Appell „Ihr könnt auf uns zählen!“ von mehr als 800 deutschen Fußballprofis so präsent wie lange nicht mehr. In der Aktion des Magazins „11Freunde“ setzen die Sportler ein starkes Zeichen. Denn in den deutschen Profiligen gibt es bis heute keinen offen homosexuellen Fußballer. „Wir werden euch unterstützen und ermutigen und, falls notwendig, auch gegen Anfeindungen verteidigen. Denn ihr tut das Richtige, und wir sind auf eurer Seite“, heißt es in dem Solidaritätsschreiben. Zum Coming-out gedrängt werden, solle niemand. „Aber wir wollen, dass sich jeder, der sich dafür entscheidet, unserer vollen Unterstützung und Solidarität sicher sein kann“, heißt es in dem Schreiben.

Auch sieben Jahre nach dem Coming-out des früheren Nationalspielers Thomas Hitzlsperger, der damals schon seine aktive Karriere beendet hatte, sind die Befürchtungen groß, dass ein homosexueller Spieler aus den Fankurven angegriffen, beleidigt und bedroht werden würde. Ex-DFB-Kapitän Philipp Lahm rät in seinem am Mittwoch veröffentlichtem neuen Buch Profis daher auch davon ab, sich in ihrer aktiven Zeit zu ihrer Homosexualität zu bekennen. Er glaubt, dass die Reaktionen für den Spieler nur schwer zu ertragen sein würden. Doch der Appell der Profis zeigt, dass es zumindest eine Vielzahl von Spielern gibt, die Hetzern entgegentreten würden.

Aber reichen diese Solidaritätszusagen aus, um im Fußballumfeld ein besseres Klima für homosexuelle Profis zu schaffen? Was können Trainer und Vereine tun, um ein Coming-out zu erleichtern oder was können sie einem Spieler, der sich mit dieser Frage herumträgt, überhaupt raten? Rekordmeister FC Bayern München hat dazu eine ganz klare Linie: Über alle Abteilungen, Altersgruppen und Sportarten hinweg habe man ein Ziel, teilte Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern München, auf Anfrage unserer Redaktion mit: Man wollen ein stabiles, vertrauensvolles Umfeld schaffen, das eine freie Persönlichkeitsentfaltung der Spielerinnen und Spieler ermögliche, und Sicherheit und Zuwendung biete, da die Bayern-Profis, aber auch die jugendlichen Spielerinnen und Spieler am Bayern-Campus starken äußeren Einflüssen ausgesetzt seien.

„Es ist nicht unsere Aufgabe, eine Spielerin oder einen Spieler zu ermutigen, ihre und seine sexuelle Orientierung öffentlich zu leben. Das ist eine Entscheidung, die jede und jeder für sich selbst treffen muss, und selbstverständlich werden wir als Verein unsere Sportlerinnen und Sportler dann in ihrer und seiner persönlichen Entscheidung unterstützen“, sagt Hainer. „Wir müssen es in der Gesellschaft hinbekommen, dass ein Klima entsteht, in dem man niemanden ermutigen muss. Dazu möchten auch wir einen Beitrag leisten.“

Diese Haltung vertritt man auch bei Ligakonkurrent Borussia Dortmund: „Wir würden den Spieler darin bestärken, seine eigene Entscheidung zu treffen und in beiden Fällen unsere Unterstützung zusichern“, teilte Borussia Dortmund mit. Es stehe das Bedürfnis des Betroffenen an erster Stelle und nicht die persönliche Einschätzung eines anderen. Im Fußball habe sich in den vergangenen Jahren viel mehr Bewusstsein für die wichtigen Themen wie Rassismus, Antisemitismus und auch Homophobie entwickelt „und die Solidarität wäre sicherlich sehr groß. Der BVB würde sich hinter jeden Spieler stellen, auch wenn er ein anderes Trikot trägt.“

Eine Einschätzung, die auch Michael Batzdorff, Vorsitzender des Schalker Fanclubs Fanclubs Regenbogenknappen und Mitglied des Sprecherrates des QFF (Queer Football Fanclubs), dem Dachverband aller schwul-lesbischen Fanclubs Europas, teilt. Aus seiner Sicht ist schon viel passiert in der Debatte um schwule Fußballer. „Weitere Initiativen der Vereine brauche es nicht mehr, sie sollten nur immer wieder ihren Rückhalt betonen und ein Coming-out nicht ablehnen oder behindern“, sagt er.

Denn homosexuelle Spieler müssen immer noch damit rechnen, dass sie auf Menschen treffen, die sie wegen ihrer Homosexualität angreifen. Das schreckt viele Menschen von einem Coming-out ab. Sie verstecken einen Großteil ihres privaten Lebens, um sich keinen Anfeindungen aussetzen zu müssen oder durch ihr Coming-out eine Angriffsfläche zu bieten. Genau in dieser Debatte zeige sich das eigentliche Problem, heißt es von Borussia Dortmund: „Nicht der homosexuelle Spieler, der sich outet, ist das Problem, sondern die Person, die ihn anfeindet. Es muss vielmehr darum gehen, wie man angemessen auf Anfeindungen reagiert und nicht darum, ob sich jemand outet oder nicht.“ In dieser Sache könnten Vereine auch konkret aktiv werden: „Letztlich müssen wir diese Anfeindungen zur Anzeige bringen und die Justiz muss klare Grenzen setzen. Wir beim BVB vernetzen uns mit gesellschaftlichen Akteuren, wir klären in Workshops über das Thema auf und wir zeigen klare Kante gegen Homophobie und jede Form von Diskriminierung“, teilte der Revierklub weiter mit.

Die beiden Top-Klubs sind sich ihrer Strahlkraft bewusst. Wenn sie und ihre Spieler sich gegen Homophobie positionieren, hat das auch Einfluss auf die Fankurve und bringt nicht nur Anhänger zum Nachdenken. Daher verankern Vereine wie Dortmund, Bayern, Köln, Schalke und viele andere Werte wie Toleranz, Solidarität und Vielfalt auch in ihrem Vereinsbild, ihren Statuten. „In unserer Charta heißt es: Herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands – egal, woher Du kommst, was Du glaubst, was Du hast oder bist, wie Du lebst und wen Du liebst. Das leben wir hier beim 1. FC Köln – und da stehen wir alle, mein Trainerteam und ich sowie unsere Mannschaft voll dahinter“, sagt Kölns Trainer Markus Gisdol.

Die Fans von Mainz 05 und der Verein haben zum Beispiel schon vor eingen Jahren eine der größten Choreographien gegen Homophobie gezeigt. „Bereits zu Bruchwegzeiten haben wir gemeinsam mit unseren queeren Fanclubs und der aktiven Fanszene die Aktion „Fußball ist alles – auch schwul“ zum Leben erweckt und supporten seither regelmäßig Veranstaltungen der queeren Fußballfans oder LGBTIQ* abseits des Fußballs“, sagte eine Sprecherin des Vereins. Das alles sind wichtige öffentliche Zeichen.

„Der FC Bayern wünscht und fordert einen toleranten Umgang in unserer Gesellschaft. Wir werden Homophobie deshalb nie ignorieren, sondern uns gegen sie positionieren mit unserem Verständnis von Vielfalt“, sagt Hainer stellvertretend für den FC Bayern. „Beim BVB ist es egal – ob Spieler, Funktionär, Mitarbeiterin oder Fan – wen man liebt und an wen man glaubt. Viel wichtiger ist das gegenseitige Verständnis und die Übereinkunft, dass wir uns alle gemeinsam unter dem Dach des Fußballs vereinen können und dass unter diesem Dach keinerlei Platz für Rassismus, Antisemitismus und Homophobie ist“, heißt es vom BVB.

Dass das mehr als Lippenbekenntnisse sind, zeigen nicht das gelegentliche Tragen von Regenbogentrikots oder Aktionen in den Fankurven, sondern vor allem die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Thematik, die den Fans erstmal verborgen bleibt. Borussia Dortmund ist einer der Modellstandorte eines bundesweiten Projektes für sexuelle Vielfalt im Fußball. „Dadurch lernen wir viel und können die richtigen strukturellen Voraussetzungen schaffen und ausbauen.“ Mehr über das Thema zu lernen, sei auch unbedingt notwendig, um ein Klima zu schaffen, in dem es Menschen leichter fällt, sich zu ihrer Homosexualität zu bekennen. „Es gemeinsam verstehen und auch Räume schaffen, um Unsicherheiten abzubauen“, müsse das Ziel sein.

Auch beim FC Bayern beschäftigt man sich intensiv mit dem Thema. „Die Frage, wie sich die Gesellschaft, der Fußball verändern muss, damit homosexuelle Menschen sich nicht verstecken brauchen, hat eine unserer Pädagoginnen am Campus so beantwortet: ,Wir müssen die Kinder und Jugendlichen frühzeitig für das Thema sensibilisieren, offene Fragen beantworten, Unsicherheiten nehmen und sehr klar vermitteln, dass „Mia San Mia“ auch „Mia San Bunt“ heißt. Wir wissen, dass homophobe Bemerkungen oder Einstellungen sehr oft mit Unsicherheit und Unwissenheit verbunden sind. Da setzen wir an. Das ist unsere Aufgabe: Diese Unsicherheit und Unwissenheit abzubauen, wenn wir sie bemerken’“, sagt der Bayern-Präsident. Deswegen sei es dem Verein wichtig, mit Aktionen immer wieder öffentlich zu bekunden: „Niemand soll sich wegen seiner sexuellen Orientierung verstecken müssen. Jeder findet beim FC Bayern eine Heimat, ein schützendes Umfeld und darf sich der Solidarität unseres Vereins sicher sein.“