Instagram-Post : Felix und Miriam Neureuther erwarten zweites Kind

München Felix Neureuther, im März vom alpinen Ski-Rennsport zurückgetreten, wird zum zweiten Mal Vater. Der mehrfache WM-Medaillengewinner postete am Dienstag auf Instagram ein Foto seiner Ehefrau Miriam, der die gemeinsame Tochter Matilda über den Bauch streicht.

Darunter schrieb der 35-Jährige: "Our family is growing - so thankful!!!" (Unsere Familie wächst - so dankbar).