Amtsantritt in neuer Saison : Nachfolger von Maria Höfl-Riesch als Ski-Experte in der ARD gefunden

Köln Auf der Suche nach einem Nachfolger für Expertin Maria Höf-Riesch ist die ARD fündig geworden. Der neue Mann an der Seite der Moderatoren ist in Deutschland keineswegs unbekannt.

Der ehemalige Skirennfahrer Felix Neureuther übernimmt bei der ARD die Aufgabe als Ski-Experte und wird Nachfolger von Maria Höfl-Riesch. Der 35-Jährige hatte seine Karriere nach dem vergangenen WM-Winter beendet und will die Aufgabe nun anders interpretieren. „Ich will nicht, dass es so weiter läuft, wie es bis jetzt war. Ich will was verändern. Ich will das auf meine eigene Art und Weise machen“, sagte Neureuther in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview des BR. „Ich will gar nicht so groß als Experte wirken, sondern will dem Zuschauer den Sport näher bringen. Neue Perspektiven aufzeigen und Emotionen wecken.“