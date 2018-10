Nach einigen Podestplätzen musste Neureuther allerdings bis zur Saison 2009/2010 auf seinen ersten Weltcupsieg warten. Am 24. Januar 2010 gewann er den Slalom auf dem Ganslerhang in Kitzbühel, am 13. März 2010 feierte er einen Heimsieg in Garmisch-Partenkirchen.