Biathlon, Skispringen und Co. : Alle Ski-Weltcups in Norwegen wegen Corona-Einreisebeschränkungen abgesagt

Alle Ski-Weltcups in Norwegen wegen Corona-Einreisebeschränkungen abgesagt

Biathlon, Skispringen und Co.

Biathlet Johannes Thingnes Bö aus Norwegen in Aktion. Foto: dpa/Sven Hoppe

Köln Der Ski-Weltcup wird in diesem Winter nicht Station in Norwegen machen. Aufgrund der verschärften Corona-Richtlinien können die traditionellen Wintersport-Events nicht ausgetragen werden. Viele Sportarten wie Biathlon und Skispringen sind betroffen.

Wegen der Einreisebeschränkungen im Rahmen der norwegischen Corona-Maßnahmen sind alle verbleibenden Ski-Weltcups der Saison 2020/21 in dem skandinavischen Land abgesagt worden. Der Weltverband FIS teilte mit, dass sich Norwegens Verband außer Stande sieht, die Wettbewerbe auszurichten. Auch das Weltcup-Finale im Biathlon kann nicht in Oslo stattfinden.

Betroffen sind der Alpin-Weltcup in Kvitfjell (4. bis 7. März), das Saisonfinale der Skilangläufer in Oslo (12. bis 14. März) und Lillehammer (19. bis 21. März), der Weltcup der Kombinierer in Oslo (13./14. März) sowie die komplette Raw-Air-Tour der Skispringer und Skispringerinnen vom 12. bis 21. März. Ob es Ausweich-Termine und -Ausrichter geben wird, ließ die FIS offen.