Mit erst 23 Jahren Norwegisches Ski-Talent Braathen tritt nach Streit mit Verband zurück

Braathen betonte, der Verband habe ihn „respektlos behandelt“, nun sei er zum ersten Mal seit einem halben Jahr „glücklich“. Er habe sich „fast immer dafür entschieden, das zu tun, was mich am glücklichsten macht. Das ist es, was mir wichtig ist.“ Es gehe ihm nicht um lukrative Sponsorenverträge oder darum, „dass ich nach meinem letzten Rennen der Beste der Welt war“. Braathen gewann fünf Weltcup-Rennen in Riesenslalom und Slalom und im abgelaufenen Winter die Gesamtwertung im Slalom.