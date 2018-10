Bericht über sexuellen Übergriff: Österreichs Skiverband trennt sich von Trainer

Innsbruck Der Österreichische Skiverband (ÖSV) hat sich von einem hochrangigen Trainer getrennt. Hintergrund ist ein sexueller Übergriff, in den er laut eines Medienberichts verwickelt gewesen sein soll.

Dieser sei, so heißt es in einer Pressemitteilung des Verbands, "nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins 'Der Spiegel' vor seiner Tätigkeit im ÖSV in einen von mehreren Männern verübten massiven sexuellen Übergriff an einer jungen Frau verwickelt" gewesen. Den Namen des Trainers nannte der ÖSV nicht.