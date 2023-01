Überblick Fragen und Antworten zur Alpinen Ski-WM in Meribel/Courchevel

Was steht an?

Die Wettkämpfe der 47. Alpinen Skiweltmeisterschaft finden vom 6. bis 19. Februar 2023 im Skigebiet Les 3 Valleés in Courchevel und Meribel in Frankreich statt. Das entschied der Fis-Congress bereits 2018. Die Franzosen setzten sich gegen das Skigebiet Saalbach-Hinterglemm aus Österreich durch. Medaillen werden in Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom, Kombination und in Parallel-Rennen (jeweils Frauen/Männer) sowie im Team-Wettbewerb (drei Frauen und drei Männer) vergeben.