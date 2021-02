Wie viele Deutsche sind nominiert?

Der deutsche Skiverband wird sein Aufgebot erst am Sonntag bekannt geben. Bei den Frauen sind allerdings nur Slalom-Spezialistin Lena Dürr (Germering) und Abfahrerin Kira Weidle (Starnberg) dabei, eine dritte Läuferin muss für den Team Event nominiert werden. Die Männer reisen mit einem weitaus größeren Team an. Die Norm (einmal unter die ersten Acht oder zweimal unter die ersten 15 im Weltcup) erfüllt haben die Abfahrer Romed Baumann (Kiefersfelden), Josef Ferstl (Hammer), Andreas Sander (Ennepetal). Dazu kommt Rückkehrer Thomas Dreßen (Mittenwald). Bei den Technikern sind Linus Straßer (München), Stefan Luitz (Bolsterlang) und Alexander Schmid (Fischen) qualifiziert. Slalom-Spezialist Sebastian Holzmann (Oberstdorf) ist wohl mit "halber" Norm dabei. Bei der WM 2019 in Are hatte der DSV 16 Athleten (sieben Frauen und neun Männer) am Start.