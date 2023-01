Kampf um Medaillen Die Favoriten bei der Alpinen Ski-WM 2023

Loic Meillard

Der Schweizer stand in dieser Saison schon in drei Disziplinen auf dem Podium und dürfte auch in Frankreich als heißer Kandidat auf Edelmetall gelten. Im Super-G, Riesenslalom und Slalom fährt er sicherlich um Gold, Silber oder Bronze mit. Auch in der Kombination könnte es eine Medaille geben.