Zeitplan, Favoriten, TV : Das müssen Sie zur Alpinen Ski-WM 2023 wissen

Service Courchevel/Meribel Die alpinen Skirennfahrer kämpfen in Courchevel und Meribel in Frankreich ab dem 6. Februar 2023 um WM-Medaillen in sechs Disziplinen. Wer sind die Favoriten? Wo läuft die Weltmeisterschaft im TV? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wann und wo findet die Alpine Ski-WM 2023 statt?

Die Wettkämpfe der 47. Alpinen Skiweltmeisterschaft finden vom 6. bis 19. Februar 2023 im Skigebiet Les 3 Valleés in Courchevel und Meribel in Frankreich statt. Das entschied der Fis-Congress bereits 2018. Die Franzosen setzten sich gegen das Skigebiet Saalbach-Hinterglemm aus Österreich durch.

Welche Dizsiplinen gibt es bei der Alpinen Ski-WM 2023?

Die Skirennfahrer starten bei der Weltmeisterschaft in Courchevel und Meribel in sechs Disziplinen. Trotz Kritik an der Alpinen Kombination entschied der Weltverband Fis diese sowohl für Frauen als auch Männer weiterhin auszutragen. Neu hinzu kommt ein Parallel-Event für Frauen und Männer. Der Team-Wettbewerb findet bereits seit 2011 in Garmisch als Parallel-Slalom statt.

Neben diesen beiden Wettbewerben werden bei Frauen wie Männern WM-Medaillen in den Technik-Disziplinen Slalom und Riesenslalom vergeben sowie in den Speed-Disziplinen Abfahrt und Super-G.

Welche deutschen Teilnehmer sind bei der Alpinen Ski-WM dabei?

Jede Nation darf pro Wettkampf maximal vier Starter stellen. Die Titelverteidiger erhalten allerdings einen extra Startplatz. Aus dem deutschen Team gibt es jedoch keine Titelverteidiger, so dass der Deutsche Skiverband (DSV) jeweils nur mit vier Läufern um WM-Medaillen kämpfen kann. Wenngleich Kira Weidle, Andreas Sander und Romed Baumann bei der WM 2021 jeweils Silber gewannen.

Wen der deutsche Skiverband für die WM 2023 in Meribel und Courchevel nominiert, ist noch offen. Das werden die Bundestrainer wahrscheinlich erst kurz vor dem Start bekanntgeben.

Zeitplan der Alpine Ski-WM 2023 – das sind die Termine

Die Alpine Skiweltmeisterschaft 2023 in Courchevel und Meribel beginnt am Montag, 6. Februar 2023 mit der alpinen Kombination der Frauen. Am Dienstag, 7. Februar folgt dann die Kombination der Männern, bevor sich die Männer und Frauen dann täglich in den Disziplinen abwechseln. Am letzten Wochenende stehen die beiden Slaloms auf dem Programm.

Wo wird die Alpine Ski-WM 2023 im TV übertragen?

ARD und ZDF übertragen die Wettbewerbe im Free-TV im Wechsel. Der Sportsender Eurosport zeigt alle Rennen der Alpinen Ski-WM live im TV.

Wo ist die Alpine Ski-WM 2023 im Live-Stream zu sehen?

ARD und ZDF berichten von der Alpinen Ski-WM auch im Live-Stream und im Ticker über den Kampf um Gold, Silber und Bronze. Dort werden alle Wettbewerbe im Internet gestreamt. Über Eurosport sind die Weltmeisterschaften auch beim Bezahldienst Dazn im Stream zu sehen.

Wer sind die Favoriten bei der Alpine Ski-WM 2023 bei den Herren?

Der Franzose Alexis Pinturault gehört einmal mehr zu den Topfavoriten auf WM-Titel. Wie Marco Odermatt (Schweiz) geht er vor allem im Riesenslalom als Favorit ins Rennen um Gold. Aber auch Henrik Kristoffersen will in den technischen Disziplinen Medaillen sammeln. Traditionell stark bei Meisterschaften sind die Österreicher.

In der Abfahrt gelten Fahrer wie der Schweizer Beat Feuz, der Österreicher Matthias Mayer und der Italiener Dominik Paris genauso als Medaillenkandidaten wie Aleksander Aamodt Kilde. Vincent Kriechmayr ist der Spezialist für den Super G.

Wer sind die Favoriten bei der Alpine Ski-WM 2023 bei den Frauen?

In der Abfahrt gilt die Italiener Sofia Goggia als große Gold-Favoritin. Medaillenchancen haben aber sicher auch die Schweizerinnen Lara Gut-Behrami und Corinne Suter. Sie gelten auch als Favoritinnen im Super-G. Aber auch Ester Ledecka darf man nicht unterschätzen.

In den Technik-Disziplinen sind Mikael Shiffrin und Petra Vlhova die absoluten Gold-Favoritinnen. Aber auch die Österreicherin Katharina Liensberger aus Österreich sowie die Italienerinnen Marta Bassino, Federica Brignone und Tessa Worley aus Frankreich wollen vor allem im Riesenslalom ein Wörtchen mitreden.

Medaillenspiegel der Alpine Ski-WM 2023

Wer sind die Rekordhalter bei Alpinen Skiweltmeisterschaften?

Bei den Frauen hat die Deutsche Christl Cranz mit 15 Medaillen bisher die meisten WM-Medaillen insgesamt gewonnen. Cranz wurde zwischen 1934 und 1939 zwölfmal Weltmeisterin und gewann dreimal Silber. Marielle Goitschel (Frankreich) holte zwischen 1962 und 1968 elfmal Edeltmetall bei Weltmeisterschaften; davon siebenmal Gold und viermal Silber. Anja Präson aus Schweden hat als einzige in allen fünf Ski-Disziplinen den Titel geholt und kommt in der Zeit von 2001 bis 2011 auf insgesamt sieben WM-Titel, zweimal Silber und viermal Bronze.

Bei den Herren führt der Österreicher Marcel Hirscher (2013 bis 2019) mit siebenmal WM-Gold und viermal Silber die Bestenliste an. Mehr Medaillen holte nur Kjetil André Aamodt aus Norwegen mit 13 Mal Edelmetall. Er wurde aber nur fünfmal Weltmeister, holte viermal Silber und dreimal Bronze. Jean-Claude Killy aus Frankreich wurde hingegen sechsmal Weltmeister, gewann sonst keine weiteren WM-Medaillen. Toni Sailer (Österreich) wurde bei den Weltmeisterschaften 1956 und 1958 insgesamt siebenmal Weltmeister und gewann einmal Silber.

