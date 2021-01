13 Entscheidungen : Termine und Zeitplan der Alpine Ski-WM 2021

Ski-WM 2021 in Cortina: Zeitplan und die TV-Übertragungen

39 WM-Medaillen werden vom 9. bis 21. Februar 2021 bei der Alpinen Ski-WM in Italien vergeben. Die Highlights finden an den Wochenenden statt. Wir geben einen Überblick über alle Termine und Wettkämpfe.

Die Alpine Skiweltmeisterschaft 2021 in Cortina d’Ampezzo wird am Montag, 8. Februar 2021 mit der alpinen Kombination der Frauen eröffnet. Der erste Durchgang soll laut WM-Plan um 11 Uhr starten, das Finale um 14.30 Uhr

Weiter geht es mit dem Kampf um WM-Medaillen am Dienstag 9. Februar 2021, 10.30 Uhr mit dem Super-G der Frauen. Danach starten ab 13 Uhr die Herren mit ihrem Super-G in die WM.

Am Mittwoch, 10. Februar 2021, steht ab 10 Uhr die Kombination der Männer an. Im Finale geht es dann ab 13.30 Uhr um den WM-Titel in der alpinen Kombination.

Die mutigen Abfahrerinnen rasen am Samstag, 13. Februar 2021, ab 11 Uhr um Edelmetall in der Speed-Disziplin. Die Abfahrt der Herren steigt am Sonntag, 14. Februar 2021 ab 11 Uhr. Danach gönnen die Veranstalter der Skitross erstmal einen Tag Pause, bevor es mit der neuen Disziplin, dem Parallelrennen weitergeht. Am Dienstag, 16. Februar 2021 geht es dort ab 9 Uhr jeweils für Herren und Frauen um die WM-Medaillen. Ab 14 Uhr soll es in die Finalläufe gehen. Am Tag drauf geht es direkt mit dem Parallel-Event der Teams weiter. Am Mittwoch, 17. Februar 2021 ab 12.15 Uhr kämpfen die Nationen um Mannschafts-Gold.

Im Riesenslalom gehen die Frauen am Donnerstag, 18. Februar 2021, ab 10 Uhr auf die Piste. Der zweite Durchgang ist bisher für 13.30 Uhr angesetzt. Die Herren fahren ihren Riesenslalom am Freitag, 19. Februar 2021 (10Uhr/13.30 Uhr).