Zwölf Athleten nominiert : Das ist das deutsche Aufgebot für die Alpine Ski-WM 2021

Cortina d'Ampezzo Das deutsche Aufgebot für die Alpine Ski-WM 2021 in Cortina d'Ampezzo steht fest. Der Deutsche Skiverband nominierte zwölf Athleten für die Titelkämpfe. Mit dabei ist auch Thomas Dreßen.

Erwartungsgemäß mit Thomas Dreßen (Mittenwald) geht der Deutsche Skiverband in die am Montag beginnende Alpin-WM in Cortina d'Ampezzo (bis 21. Februar). Dreßen bestritt am Freitag bei der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen als Vorläufer sein Comeback nach seiner Hüft-OP Ende November. Insgesamt nominierte der DSV am Samstag zwölf Aktive für die Titelkämpfe in Italien.