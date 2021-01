Zeitplan, Favoriten, TV : Das müssen Sie zur Alpinen Ski-WM 2021 wissen

Foto: dpa/Giovanni Auletta Infos Ski-WM 2021 in Cortina: Zeitplan und die TV-Übertragungen

Service Cortina d’Ampezzo Die alpinen Skirennfahrer kämpfen in Cortina d’Ampezzo in Italien ab dem 8. Februar um WM-Medaillen in sechs Disziplinen. Wer sind die Favoriten? Wo läuft die Weltmeisterschaft im TV? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wann und wo findet die Alpine Ski-WM 2021 statt?

Die Wettkämpfe der 46. Alpinen Skiweltmeisterschaft finden vom 8. bis 21. Februar 2021 in Cortina d’Ampezzo in Italien statt. Das entschied der Fis-Congress bereits 2016. Erstmals sollen nach dem Plan des Weltverbandes bei der WM 2021 insgesamt 13 Wettkämpfe stattfinden - zwei mehr als zuletzt.

Welche Dizsiplinen gibt es bei der Alpinen Ski-WM 2021?

Die Skirennfahrer starten bei der Weltmeisterschaft in Cortina d’Ampezzo in sechs Disziplinen. Trotz Kritik an der Alpinen Kombination entschied der Weltverband Fis diese sowohl für Frauen als auch Männer weiterhin auszutragen. Neu hinzu kommt ein Parallel-Event für Frauen und Männer. Der Team-Wettbewerb findet bereits seit 2011 in Garmisch als Parallel-Slalom statt.

Neben diesen beiden Wettbewerben werden bei Frauen wie Männern WM-Medaillen in den Technik-Disziplinen Slalom und Riesenslalom vergeben sowie in den Speed-Disziplinen Abfahrt und Super-G.

Foto: dpa/Gabriele Facciotti Infos Ski-Alpin-Termine der Damen

Welche deutschen Teilnehmer sind bei der Alpinen Ski-WM dabei?

Jede Nation darf pro Wettkampf maximal vier Starter stellen. Die Titelverteidiger erhalten allerdings einen extra Startplatz. Aus dem deutschen Team gibt es jedoch keine Titelverteidiger, so dass der Deutsche Skiverband (DSV) jeweils nur mit vier Läufern um WM-Medaillen kämpfen kann.

Foto: dpa/Angelika Warmuth Infos Ski-Alpin-Termine der Herren

Der endgültige Kader steht bei Frauen wie Männern noch nicht fest. Lena Dürr ist die am besten platzierte deutsche Skirennfahrerin im deutschen Team und dürfte gesetzt sein. Michaela Wenig punktete 2020/21 bereits in Abfahrt und Super G, auch Marina Wallner holte in diesem Winter Weltcuppunkte. Kira Weidle dürfte als aktuell einzig verbliebene Speedfahrerin im Team ebenfalls gesetzt sein. Die deutschen Alpin-Damen haben nach dem überraschenden Rücktritt von Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg im September 2020 aber keine Siegfahrerin mehr und gehören auch nicht zum erweiterten Favoritenkreis. Oftmals ist für das Frauen-Team des DSV inzwischen schon eine Fahrerin im Finaldurchgang ein Erfolg.

Die alpinen Herren des DSV sind da erfolgreicher unterwegs. Linus Straßer überzeugte zuletzt mit Podestplätzen in den technischen Disziplinen. Stefan Luitz ist ebenfalls ein Spezialist für Slalom und Riesenslalom musste zuletzt aber verletzt pausieren. Auch der Erfolgsfahrer aus der Vorsaison, Thomas Dreßen, fehlte in dieser Saison seit seiner Hüft-Op am 27. November 2020. Dennoch nimmt ihn der Bundestrainer mit zur WM. Vor Ort soll sich entscheiden, ob er in der Abfahrt starten kann.

Josef Ferstl und Romed Bauman dürften für die Speed-Disziplinen hingegen gesetzt sein.

Zeitplan der Alpine Ski-WM 2021 – das sind die Termine

Montag 8. Februar 2021 11:00 Uhr/14:30 Uhr Alpine Kombination der Frauen

Dienstag 9. Februar 2021 10:30 Uhr Super-G der Frauen

Dienstag 9. Februar 2021 13:00 Uhr Super-G der Herren

Mittwoch 10. Februar 2021 10:00 Uhr/13:30 Uhr Alpine Kombination der Herren

Samstag 13. Februar 2021 11:00 Uhr Abfahrt der Frauen

Sonntag 14. Februar 2021 11:00 Uhr Abfahrt der Herren

Dienstag 16. Februar 2021 09:00 Uhr/14:00 Uhr Parallelrennen der Herren

Dienstag 16. Februar 2021 09:00 Uhr/14:00 Uhr Parallelrennen der Frauen

Mittwoch 17. Februar 2021 12:15 Uhr Mannschaftswettbewerb

Donnerstag 18. Februar 2021 10:00 Uhr/13:30 Uhr Riesenslalom der Frauen

Freitag 19. Februar 2021 10:00 Uhr/13:30 Uhr Riesenslalom der Herren

Samstag 20. Februar 2021 10:00 Uhr/13:30 Uhr Slalom der Frauen

Sonntag 21. Februar 2021 10:00 Uhr/13:30 Uhr Slalom der Herren

Wo wird die Alpine Ski-WM 2021 im TV übertragen?

ARD und ZDF übertragen die Wettbewerbe im Free-TV im Wechsel. Die ARD zeigt in „Sportschau live“ die Wettbewerbe vom 8. bis 16. Feburar 2021. Das ZDF übernimmt die Livetragung der letzten fünf Rennen um Weltmeistertitel und WM-Medaillen. Der Sportsender Eurosport zeigt alle Rennen der Alpinen Ski-WM live im TV.

Wo ist die Alpine Ski-WM 2021 im Live-Stream zu sehen?

ARD und ZDF berichten von der Alpinen Ski-WM auch im Live-Stream und im Ticker über den Kampf um Gold, Silber und Bronze. Dort werden alle Wettbewerbe im Internet gestreamt. Über Eurosport sind die Weltmeisterschaften auch beim Bezahldienst Dazn im Stream zu sehen.

Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf die Alpine Ski-WM aus?

Wegen der Corona-Pandemie finden die Weltmeisterschaften in Cortina ohne Zuschauer statt. Das verkündete der italienische Sportminister Vincenzo Spadafora zwei Wochen vor dem Start endgültig.

Wie auch im Alpinen Ski-Weltcup gelten für alle Teilnehmer, Sportler, Trainer, Betreuer, Organisatoren, Medien, strenge Abstands- und Hygieneregeln. Die Ski-Teams der Nationen werden strikt von anderen Gruppen getrennt und auch innerhalb der Teams soll es nach Möglichkeit so wenige Kontakt wie möglich geben, so dass die Ansteckungsgefahr minimiert wird und im Fall eines positiven Coronatests nicht ein ganzes Team in Quarantäne geschickt und ausgeschlossen werden muss. Es wird vor und während der WM bei alle Teilnehmern regelmäßig auf das Coronavirus getestet.

Wer sind die Favoriten bei der Alpine Ski-WM 2021 bei den Herren?

Der Franzose Alexis Pinturault gehört einmal mehr zu den Topfavoriten auf WM-Titel. Wie Marco Odermatt (Schweiz) geht er vor allem im Riesenslalom als Favorit ins Rennen um Gold. Der Österreicher Marco Schwarz und Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) liegen im Gesamtweltcup ebenfalls unter den Topleuten. Schwarz ist neben Sebastian Foss-Solevaag (Norwegen), Manuel Feller und Linus Straßer einer der Medaillen-Favoriten im Slalom.

In der Abfahrt hat im Weltcup 2020/21 bisher vor allem der Schweizer Beat Feuz überzeugt, der Österreicher Matthias Mayer darf sich aber ebenso wie Kilde oder Johan Clarey aus Frankreich Chancen auf Gold, Silber und Bronze ausrechnen. Vincent Kriechmayr ist der Spezialist für den Super G.

Mit dem norwegischen Superstar Henrik Kristoffersen muss man zudem immer rechnen, auch wenn er in dieser Saison noch nicht überzeugen konnte.

Wer sind die Favoriten bei der Alpine Ski-WM 2021 bei den Frauen?

In der Abfahrt geht Lokalmatadorin Sofia Goggia als klare Favoritin in die Weltmeisterschaft. Sie führt den Weltcup vor der US-Amerikanerin Breezy Johnson und der Schweizerin Corinne Suter an, die beide ebenfalls zu den Favoritinnen in den Speed-Wettbewerben zählen. Aber auch Ester Ledecka und Lara Gut-Behrami darf man nicht unterschätzen.

Mikael Shiffrin ist erneut eine der Top-Favoritinnen für alle Disziplinen. In den Weltcup ist sie verspätet gestartet, zeigte aber erneut starke Leistungen. Die Allrounderin ist Titelverteidigerin in Super-G und Riesenslalom. In der Slowakin Petra Vlhová, Katharina Liensberger aus Österreich sowie Lokalmatadorin Marta Bassino und Tessa Worley aus Frankreich hat sie aber auch in den technischen Diziplinen starke Konkurrentinnen.

Medaillenspiegel der Alpine Ski-WM 2021

Nach dem Start der WM halten wir Sie hier über die Ergebnisse, Sieger und den Stand im Medaillenspiegel auf dem Laufenden.

Wer sind die Rekordhalter bei Alpinen Skiweltmeisterschaften?

Bei den Frauen hat die Deutsche Christl Cranz mit 15 Medaillen bisher die meisten WM-Medaillen insgesamt gewonnen. Cranz wurde zwischen 1934 und 1939 zwölfmal Weltmeisterin und gewann dreimal Silber. Marielle Goitschel (Frankreich) holte zwischen 1962 und 1968 elfmal Edeltmetall bei Weltmeisterschaften; davon siebenmal Gold und viermal Silber. Anja Präson aus Schweden hat als einzige in allen fünf Ski-Disziplinen den Titel geholt und kommt in der Zeit von 2001 bis 2011 auf insgesamt sieben WM-Titel, zweimal Silber und viermal Bronze.