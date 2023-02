Zwei Medaillen für Österreich Pinturault gewinnt Kombi-Gold vor der Haustür

Simon Jocher aus Garmisch, vor zwei Jahren in Cortina d'Ampezzo starker Fünfter, kam nach einer langen Verletzungspause als Folge eines schweren Sturzes Ende November in Beaver Creek/USA auf Rang 13 (+5,50). Den Slalom habe er „verhaut“, gab Jocher im ZDF zu. Dennoch hatte er ein Lächeln im Gesicht, „weil es der erste Tag war, an dem ich mich wieder an der Weltspitze gesehen habe“.