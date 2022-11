Erfolgsgeschichte im Skeleton Neise feiert nach Olympia-Coup ersten Weltcup-Sieg

Eigentlich sprach alles gegen diesen Sieg, aber das ist Hannah Neise mittlerweile ja gewohnt. Sie sei „das erste Mal hier in Whistler“ und fühle sich „nicht ganz so fit“ - und dann fuhr sie diese legendäre Bahn herunter, eine der schwierigsten der Welt. Und gewann, so macht die 22-Jährige das mittlerweile eben.