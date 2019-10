Anklage gegen Mark S. wohl Ende des Jahres : „Operation Aderlass“ vor dem Abschluss

Ein Polizeiauto fährt während der Nordischen Ski-WM an einem Mannschaftshotel vorbei.

Bonn Acht Monate nach der "Operation Aderlass" stehen die deutschen Ermittlungen gegen das mutmaßliche Doping-Netzwerk um den Erfurter Sportarzt Mark S. vor dem Abschluss.

n Österreich ist das erste Urteil der "Operation Aderlass" bereits gefallen - und auch in Deutschland stehen die Ermittlungen gegen das mutmaßliche Doping-Netzwerk um den Erfurter Sportarzt Mark S. vor dem Abschluss. Acht Monate nach der Nordischen Ski-WM in Seefeld werden die Konsequenzen der aufsehenerregenden Razzia immer deutlicher.

"Die Ermittlungen befinden sich auf der Zielgerade. Man wird gegen Ende des Jahres mit einer Anklage rechnen können", sagte Kai Gräber, Chef-Ermittler der Schwerpunktstaatsanwaltschaft in München. Es sei geplant, "das gesamte deutsche Netzwerk" zur Anklage zu bringen. Zum konkreten Ermittlungsstand und ob weitere bisher nicht bekannte Sportler betroffen sind, machte Gräber keine Angaben. Bisher sind 21 Sportler aus acht Nationen ins Visier der Ermittler in Deutschland und Österreich geraten.

Am Mittwoch war der österreichische Langläufer Max Hauke vom Landgericht Innsbruck wegen gewerbsmäßigen schweren Sportbetrugs zu fünf Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. "Das Urteil ist in Ordnung. Die Strafe gibt ihm die Möglichkeit, das Kapitel abzuschließen und in naher Zukunft nach vorne zu blicken", sagte Gräber.