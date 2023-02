„Einfach mega“ „Überragendes“ Mixed-Team holt WM-Silber bei WM-Premiere

„Wir haben das in der Loipe taktisch hervorragend gemacht“, lobte Bundestrainer Herrmann Weinbuch seine Schützlinge, zu denen am Sonntag auch Olympiasieger Vinzenz Geiger und Jenny Nowak zählten, nach ihrem Silber-Coup: „Vinz hat ein hervorragendes Rennen gemacht, die Mädels haben super dagegengehalten, Julian war taktisch überragend.“ Letzten Endes musste sich das Team einzig den laut Weinbuch „viel stärker aufgestellten“ Norwegern geschlagen geben, Bronze ging an Österreich.