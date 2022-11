Ski-nordisch-Telegramm 22/23 : Langlauf-Weltcup findet wegen Energiekosten nicht in Mailand statt

Düsseldorf Auch die Saison bei den nordischen Skiläufern wird von der Energiekrise beeinflusst: Der Langlauf-Weltcup in Mailand wurde deshalb verlegt. In unserem Ski-Nordisch-Telegramm verpassen Sie nichts.

Wegen der hohen Energiekosten ist der eigentlich in Mailand geplante Sprint-Weltcup der Skilangläuferinnen und Skilangläufer verlegt worden. Die am 21. und 22. Januar 2023 geplanten Wettkämpfe finden nun nicht mitten in der italienischen Stadt, sondern im deutlich höher gelegenen Skiresort Livigno statt. In Mailand müsste für die Durchführung der Rennen voraussichtlich deutlich mehr Kunstschnee bei höheren Temperaturen produziert und erhalten werden als in Livigno.