Ski-nordisch-Telegramm 21/22 : Deutsche Skilangläufer im Sprint ohne Chance auf vordere Plätze

Düsseldorf Auch die Saison bei den nordischen Skiläufern steht voll im Zeichen der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Besonders im Blick haben wir dabei natürlich die deutschen Athleten. In unserem Ski-Nordisch-Telegramm verpassen Sie nichts.

Die deutschen Skilangläuferinnen und Skilangläufer haben beim Saisonauftakt im finnischen Ruka erwartungsgemäß nicht in den Kampf um die vorderen Plätze eingreifen können. Laura Gimmler und Katharina Hennig erreichten am Freitag im klassischen Sprint als Beste aus dem Team von Bundestrainer Peter Schlickenrieder das Viertelfinale. Gimmler wurde am Ende 26., Hennig belegte den 28. Platz. Die deutschen Männer schieden allesamt bereits in der Qualifikation aus und kamen damit nicht unter die besten 30.