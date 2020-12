Ski-nordisch-Telegramm 2020/21 : Oberstdorf plant für Nordische Ski-WM weiter mit Zuschauern

Fans bei der Tournee in Oberstdorf 2019. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Oslo Der norwegische Langlauf-Olympiasieger Petter Northug muss sieben Monate ins Gefängnis. Er fuhr wiederholt zu schnell Auto, zudem wurden in seiner Wohnung diverse Drogen gefunden. In unserem Ski-Nordisch-Telegramm verpassen Sie nichts.

Die Organisatoren der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) halten weiter an einem Konzept mit Zuschauern fest. "Wir planen derzeit mit 2500 Zuschauern beim Skispringen und 2000 beim Langlauf", sagte Franz Steinle, Präsident des Deutschen Skiverbandes (DSV), bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Eine definitive Entscheidung über die Zulassung von Fans werde laut Steinle "nicht vor Ende Januar" getroffen.

Moritz Beckers-Schwarz, Geschäftsführer der "Nordischen Ski WM GmbH" sagt, es sei der "Wunsch, den Menschen möglichst live hier die WM zu ermöglichen. Wir sehen uns als Fels in der Brandung und als letzte Bastion, die daran noch festhalten kann. Und wir haben die Chance, möglichst lange daran festzuhalten. In den nächsten sechs, sieben Wochen kann sich noch viel entwickeln."

Tickets seien noch im Verkauf verfügbar, aus Hygienegründen gebe es aber nur Sitzplatzkarten, die im Falle des Falles problemlos zurückgegeben werden könnten. Eine Impf- oder Testpflicht werde es laut Beckers-Schwarz nicht geben. "Jeder sollte motiviert sein, die WM zu unterstützen und zu besuchen", sagte er.

+++++29. Dezember 2020+++++

Langlauf-Teamchef sieht Tour de Ski als „Härteprobe“ für die WM

Für den deutschen Teamchef Peter Schlickenrieder hat die Tour de Ski der Langläufer auch ohne die starke norwegische Mannschaft einen hohen Stellenwert. „Die Tour de Ski ist nach wie vor eins der Vorzeigeformate im Skilanglauf“, sagte der 50-Jährige laut Verbandsmitteilung zur Nominierung des deutschen Teams am Dienstag. „Folglich hat die Tour auch für uns einen sehr hohen Stellenwert und eine besondere Bedeutung.“

Mit Blick auf den Saisonhöhepunkt, die Heim-Weltmeisterschaft ab dem 23. Februar in Oberstdorf, ist die Tour de Ski vom Neujahrstag bis zum 10. Januar 2021 auch unter Trainingsgesichtspunkten wichtig. „Wir haben noch nicht allzu viele intensive Schneekilometer absolviert“, sagte Schlickenrieder. „Die Tour de Ski ist also nicht nur eine Härteprobe, sondern auch ein großer, intensiver "Trainingsblock", der seine Wirkung entfalten wird, wenn man danach entsprechend wieder Ruhe an den Körper lässt.“

Bei den deutschen Männern nominierte Schlickenrieder Thomas Bing (Rhöner WSV S. Dermbach), Lucas Bögl (SC Gaißach), Janosch Brugger (WSG Schluchsee), Jonas Dobler (SC Traunstein e.V.), Andreas Katz (SV Baiersbronn) und Florian Notz (TSV/SZ Böhringen Römerstein). Bei den Frauen sind Pia Fink (SV Bremelau), Antonia Fräbel (WSV Asbach), Laura Gimmler (SC 1906 Oberstdorf), Katharina Hennig (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Sofie Krehl (SC 1906 Oberstdorf) und Julia Preußger (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal) dabei.

Das norwegische Team hatte seinen Startverzicht angekündigt, nachdem die Austragungsorte der Tour de Ski nicht wie gefordert reduziert worden waren. Die Veranstaltung findet in Val Müstair (Schweiz), Toblach (Italien) und Val di Fiemme (Italien) statt.

+++++29. Dezember++++

Das deutsche Aufgebot für die Tour de Ski

Der Deutsche Skiverband (DSV) hat ein zwölfköpfiges Aufgebot um die Vorjahresachte Katharina Hennig (Oberwiesenthal) für die Tour de Ski nominiert. Wie der Verband am Dienstag mitteilte, werden je sechs deutsche Männer und Frauen bei den am Freitag (bis 10. Januar) startenden Rennen in Val Müstair (Schweiz), Toblach und Val di Fiemme (beides Italien) an den Start gehen.

Für Bundestrainer Peter Schlickenrieder steht die Balance "zwischen Wettkampf und Trainingskilometern" mit Blick auf den Saisonhöhepunkt, die Heim-Weltmeisterschaften in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März), im Vordergrund. Dennoch "wollen wir Deutschen da einfach vorne mit dabei sein und haben uns da bisher immer gut präsentiert", sagte er: "Ich denke, das wird auch diesmal wieder gelingen."

Sprint-Spezialistin Coletta Rydzek wird sich auf die WM-Quali konzentrieren und nicht bei der Tour starten. Laura Gimmler und Sofie Krehl werden nur die Auftakt-Rennen in Val Müstair bestreiten.

Das deutsche Aufgebot in der Übersicht:

Frauen (6): Katharina Hennig, Julia Preußger (beide Oberwiesenthal), Laura Gimmler, Sofie Krehl (beide Oberstdorf), Pia Fink (Bremelau), Antonia Fräbel (Asbach)

Männer (6): Thomas Bing (Rhön), Lucas Bögl (Gaißach), Janosch Brugger (Schluchsee), Jonas Dobler (Traunstein), Andreas Katz (Baiersbronn), Florian Notz (Römerstein)

+++++21. Dezember 2020+++++

Ex-Langlaufstar Northug muss wegen Raserei und Kokain ins Gefängnis

Norwegens Skilanglauf-Idol Petter Northug hat einen neuen Tiefpunkt erreicht und muss für sieben Monate ins Gefängnis. Ein Gericht in Oslo verurteilte den 34 Jahre alten Rekord-Weltmeister wegen Rasens und des Besitzes von Betäubungsmitteln. Northug war bereits zuvor mit dem Gesetz in Konflikt geraten, nun war die Geduld der Staatsmacht erschöpft.

Zudem muss der zweimalige Olympiasieger und 13-fache Weltmeister lebenslang seinen Führerschein abgeben, in der Praxis bedeutet das einen Entzug von mindestens fünf Jahren. Die Staatsanwaltschaft hatte für Northug acht Monate hinter "norwegischen Gardinen" beantragt, das Gericht blieb knapp darunter. Northugs Anwalt teilte mit, dass sein Mandant das Urteil akzeptiere.

Northug war im August in seinem Jaguar mit 168 km/h in einer 110er-Zone in eine Kontrolle geraten. Northug gab am Montag zu, viermal mit mehr als 200 km/h auf einem Autobahnabschnitt unterwegs gewesen zu sein und sich dabei gefilmt zu haben. "Es besteht kein Zweifel, dass er sich und andere Verkehrsteilnehmer einer erheblichen und unnötigen Gefahr ausgesetzt hat, verletzt oder getötet zu werden", stellte das Gericht fest. Zudem waren mehr als sechs Gramm Kokain und 0,6 Gramm Amphetamine in Northugs Wohnung gefunden worden.

2014 war Northug bereits wegen eines Autounfalls im Rauschzustand verurteilt worden, damals durfte er die 50-tägige Haftstrafe mit einer Fußfessel daheim verbüßen. Erst im Mai 2019 hatte Northug seinen Führerschein zurückerhalten. Im August 2020 hatte er bei einer Pressekonferenz zugegeben, ein Drogenproblem zu haben.

"Ich habe einen großen Fehler gemacht", hatte Northug nach dem Vorfall im August in den sozialen Medien geschrieben: "Letzte Nacht wurde ich von der Polizei bei einer Geschwindigkeitskontrolle angehalten. Ich fuhr zu schnell und wurde auch zu einer Blutuntersuchung gebracht. Außerdem fand die Polizei in meinem Haus eine kleine Menge Drogen. Es ist Kokain."

Er sei verzweifelt und habe Angst vor der Zukunft, so der 2018 zurückgetretene Northug weiter: "Es tut mir unglaublich leid für all diejenigen, die ich enttäuscht habe."

+++++21. Dezember 2020+++++

Schwedische Langläufer reisen ohne Charlotte Kalla zur Tour de Ski

Das schwedische Langlaufteam tritt ohne sein Zugpferd Charlotte Kalla bei der Tour de Ski an. „Die allgemeine Einschätzung ist, dass die Tour de Ski derzeit nicht das ist, was Charlotte am meisten braucht, um sich auf das vorzubereiten, was später in diesem Winter passieren wird“, sagte Nationalmannschaftsmanager Anders Byström laut einer Pressemitteilung. Die 33-Jährige, die dreimal olympisches Gold geholt hat, war gerade erst in die Saison gestartet, nachdem sie im November wegen einer Corona-Infektion aussetzen musste. Kalla werde bei der Weltmeisterschaft aber wieder am Start stehen.

Aufgrund der Corona-Pandemie hatte das schwedische Team wie das norwegische und das finnische seine Teilnahme an den Weltcuprennen in Davos und Dresden abgesagt. Alle drei Länder hatten gefordert, dass die Austragungsorte der Tour de Ski reduziert werden, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, scheiterten aber mit ihrem Vorstoß. Norwegen sagte daraufhin auch seine Teilnahme an der Tour de Ski ab. Finnland hingegen präsentierte am Montag seinen Kader und wird mit Krista Pärmäkoski und Iivo Niskanen in die Schweiz reisen.

+++++16. Dezember 2020+++++

Langlauf-Star Kläbo erwägt WM-Verzicht

"Oberste Priorität hat für mich, gesund zu bleiben. Falls das Risiko zu hoch ist, muss man sich Gedanken machen", sagte der dreimalige Olympiasieger dem Fernsehsender TV2.

Noch "hoffe und glaube" er mit Blick auf die Titelkämpfe (23. Februar bis 7. März) an eine Lösung, ergänzte der 24-Jährige. Derzeit aber sei das Virus "überall" und das Risiko zu hoch: "Wir müssen die Daumen drücken, dass nach und nach ein Impfstoff zur Verfügung steht und es wieder deutlich sinkt. Denn das muss der Fall sein, wenn ich in der Zukunft weitere Skirennen bestreiten soll."

Kläbo hatte sich nach seinem Gesamtsieg ("Ruka Triple") beim Saison-Auftakt in Finnland aus dem Weltcup zurückgezogen. Die gesamte norwegische Mannschaft folgte seinem Beispiel. Die Skandinavier werden auch auf die Tour de Ski (1. bis 10. Januar), den ersten Höhepunkt des Winters, verzichten. Mit ihrer Rückkehr wird frühestens für die Rennen im schwedischen Ulricehamn Mitte Januar gerechnet.

+++++29. November 2020+++++

Langläuferin Hennig Elfte in Davos - Brennan siegt erneut

Katharina Hennig ist beim Weltcup der Skilangläuferinnen in Davos knapp an einem Top-10-Platz vorbeigeschrammt. Die 24-Jährige belegte im Freistilrennen am Sonntag über zehn Kilometer den elften Rang und war damit die beste Deutsche. 1,6 Sekunden trennten Hennig am Ende von Rang zehn und der Tschechin Katerina Razymova. Allerdings fehlten in der Schweiz auch die starken Norwegerinnen, Schwedinnen und Finninnen. Den Sieg sicherte sich wie schon im Sprint am Vortag die Amerikanerin Rosie Brennan. Zweite wurde die Russin Julia Stupak vor Hailey Swirbul aus den USA.

Pia Fink (20.), Julia Preussger (21.) und Sofie Krehl (29.) holten für das Team von Bundestrainer Peter Schlickenrieder ebenfalls noch Weltcup-Punkte. Tags zuvor waren die besten deutschen Langläuferinnen im Freistil-Sprint im Viertelfinale ausgeschieden.

Norwegen hatte zuletzt als erste Top-Nation angekündigt, die Stationen in der Schweiz und kommende Woche in Dresden aufgrund der Corona-Pandemie auszulassen. Kurz darauf hatten auch Schweden und Finnland mit Absagen nachgezogen.

+++++29. November 2020+++++

Johaug und Kläbo prägen Langlauf-Auftakt in Ruka - Deutsche hinterher

Norwegens Skilanglaufstars Therese Johaug und Johannes Hösflot Kläbo haben im finnischen Kuusamo die Mini-Tour zum Weltcup-Auftakt gewonnen und damit ihre Favoritenstellung in der WM-Saison untermauert. Johaug setzte sich am Sonntag im abschließenden Verfolgungsrennen über 10 km im freien Stil überlegen mit 47 Sekunden Vorsprung auf die Russin Tatjana Sorina durch, nachdem sie bereits am Samstag das Klassikrennen gewonnen hatte.

Für Johaug war es der 74. Weltcupsieg, vor ihr liegt nur ihre große Landsfrau Marit Björgen (114). Zwölf der jüngsten 13 Distanzrennen im Weltcup hat die 32-Jährige gewonnen. Bei der WM in Oberstdorf dürfte Johaug ihren bislang zehn Weltmeistertiteln noch einige hinzufügen. Beste Deutsche war in Kuusamo Katharina Hennig (Oberwiesenthal), die nach Platz 18 am Samstag 19. wurde.

Kläbo gewann nach dem Einzelrennen am Samstag auch den Verfolger über 15 km und zog durch seinen 39. Weltcup-Erfolg in der "ewigen" Bestenliste an seinem Landsmann Petter Northug vorbei auf Platz zwei. Vor Kläbo liegt nur noch die norwegische Legende Björn Dählie (46). Der erst 24 Jahre alte Kläbo hat gute Chancen, sich noch in diesem Winter an die Spitze zu setzen. Einziger Deutscher in den Weltcup-Punkten war Lucas Bögl (Gaißlach) mit den Plätzen 27 und 25.

+++++28. November 2020+++++

Johaug und Kläbo dominieren zum Skilanglauf-Saisonstart

Norwegens Skilanglaufstar Therese Johaug ist auch im WM-Winter das Maß aller Dinge. Beim ersten Distanzrennen der Weltcup-Saison siegte die 32-Jährige im finnischen Kuusamo über 10 km im klassischen Stil mit 21,8 Sekunden Vorsprung auf die Schwedin Frida Karlsson und feierte ihren elften Sieg bei den jüngsten zwölf Starts abseits von Sprintwettbewerben.

Für Johaug war es der 74. Weltcupsieg, vor ihr liegt nur ihre große Landsfrau Marit Björgen (114). Bei der WM in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) könnte die zehnmalige Weltmeisterin, deren Karriere mit einer Dopingsperre ab 2017 einen vorübergehenden Knick erhalten hatte, erneut groß abräumen.

Bei den Männern feierte über 15 km Dreifach-Olympiasieger Johannes Hösflot Kläbo seinen ersten Saisonsieg und zog durch seinen 38. Weltcup-Erfolg mit seinem Landsmann Petter Northug auf Platz zwei der "ewigen" Bestenliste gleich. Vor Kläbo liegt nur noch die norwegische Legende Björn Dählie (46). Der erst 24 Jahre alte Kläbo hat gute Chancen, sich noch in diesem Winter an die Spitze zu setzen.

Großen Rückstand haben zu Beginn der Saison noch die deutschen Langläufer. Nach der Nullnummer im Sprint am Freitag holten Katharina Hennig (Oberwiesenthal) als 18. (+1:15,7 Minuten) und Victoria Carl (Zella-Mehlis) als 20. (+1:22,7) immerhin die ersten Weltcup-Punkte. Bei den Männern gelang dies nur Lucas Bögl (Gaißach) auf Platz 27 mit 1:30,1 Minuten Rückstand auf Kläbo.

Weltcup der Nordischen Kombinierer in Estland abgesagt

Der Weltcup der Nordischen Kombinierer im estnischen Otepää ist frühzeitig abgesagt worden. Die für 2. und 3. Januar geplanten Wettkämpfe können wegen finanzieller Probleme und steigender Corona-Fallzahlen nicht stattfinden, wie der Weltverband Fis am Freitag mitteilte.

Für die Kombinierer beginnt die WM-Saison kommende Woche im finnischen Ruka. Im Gegensatz zu anderen Winter-Sportarten setzen die nordischen Disziplinen auf einen vollen Wettkampfkalender. Bei den Skispringern wurde bislang nur der Weltcup im japanischen Sapporo wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

(dpa/sid)