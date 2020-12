Ski-nordisch-Telegramm 2020/21 : Langlauf-Star Kläbo erwägt WM-Verzicht

Johannes Hösflot Kläbo. Foto: dpa/Vesa Moilanen

Ruka Der norwegische Langlauf-Star Johannes Hösflot Kläbo erwägt wegen der Corona-Pandemie einen Verzicht auf die Nordische Ski-WM in Oberstdorf. In unserem Ski-Nordisch-Telegramm verpassen Sie nichts.

"Oberste Priorität hat für mich, gesund zu bleiben. Falls das Risiko zu hoch ist, muss man sich Gedanken machen", sagte der dreimalige Olympiasieger dem Fernsehsender TV2.

Noch "hoffe und glaube" er mit Blick auf die Titelkämpfe (23. Februar bis 7. März) an eine Lösung, ergänzte der 24-Jährige. Derzeit aber sei das Virus "überall" und das Risiko zu hoch: "Wir müssen die Daumen drücken, dass nach und nach ein Impfstoff zur Verfügung steht und es wieder deutlich sinkt. Denn das muss der Fall sein, wenn ich in der Zukunft weitere Skirennen bestreiten soll."

Kläbo hatte sich nach seinem Gesamtsieg ("Ruka Triple") beim Saison-Auftakt in Finnland aus dem Weltcup zurückgezogen. Die gesamte norwegische Mannschaft folgte seinem Beispiel. Die Skandinavier werden auch auf die Tour de Ski (1. bis 10. Januar), den ersten Höhepunkt des Winters, verzichten. Mit ihrer Rückkehr wird frühestens für die Rennen im schwedischen Ulricehamn Mitte Januar gerechnet.

+++++29. November 2020+++++

Langläuferin Hennig Elfte in Davos - Brennan siegt erneut

Katharina Hennig ist beim Weltcup der Skilangläuferinnen in Davos knapp an einem Top-10-Platz vorbeigeschrammt. Die 24-Jährige belegte im Freistilrennen am Sonntag über zehn Kilometer den elften Rang und war damit die beste Deutsche. 1,6 Sekunden trennten Hennig am Ende von Rang zehn und der Tschechin Katerina Razymova. Allerdings fehlten in der Schweiz auch die starken Norwegerinnen, Schwedinnen und Finninnen. Den Sieg sicherte sich wie schon im Sprint am Vortag die Amerikanerin Rosie Brennan. Zweite wurde die Russin Julia Stupak vor Hailey Swirbul aus den USA.

Pia Fink (20.), Julia Preussger (21.) und Sofie Krehl (29.) holten für das Team von Bundestrainer Peter Schlickenrieder ebenfalls noch Weltcup-Punkte. Tags zuvor waren die besten deutschen Langläuferinnen im Freistil-Sprint im Viertelfinale ausgeschieden.

Norwegen hatte zuletzt als erste Top-Nation angekündigt, die Stationen in der Schweiz und kommende Woche in Dresden aufgrund der Corona-Pandemie auszulassen. Kurz darauf hatten auch Schweden und Finnland mit Absagen nachgezogen.

+++++29. November 2020+++++

Johaug und Kläbo prägen Langlauf-Auftakt in Ruka - Deutsche hinterher

Norwegens Skilanglaufstars Therese Johaug und Johannes Hösflot Kläbo haben im finnischen Kuusamo die Mini-Tour zum Weltcup-Auftakt gewonnen und damit ihre Favoritenstellung in der WM-Saison untermauert. Johaug setzte sich am Sonntag im abschließenden Verfolgungsrennen über 10 km im freien Stil überlegen mit 47 Sekunden Vorsprung auf die Russin Tatjana Sorina durch, nachdem sie bereits am Samstag das Klassikrennen gewonnen hatte.

Für Johaug war es der 74. Weltcupsieg, vor ihr liegt nur ihre große Landsfrau Marit Björgen (114). Zwölf der jüngsten 13 Distanzrennen im Weltcup hat die 32-Jährige gewonnen. Bei der WM in Oberstdorf dürfte Johaug ihren bislang zehn Weltmeistertiteln noch einige hinzufügen. Beste Deutsche war in Kuusamo Katharina Hennig (Oberwiesenthal), die nach Platz 18 am Samstag 19. wurde.

Kläbo gewann nach dem Einzelrennen am Samstag auch den Verfolger über 15 km und zog durch seinen 39. Weltcup-Erfolg in der "ewigen" Bestenliste an seinem Landsmann Petter Northug vorbei auf Platz zwei. Vor Kläbo liegt nur noch die norwegische Legende Björn Dählie (46). Der erst 24 Jahre alte Kläbo hat gute Chancen, sich noch in diesem Winter an die Spitze zu setzen. Einziger Deutscher in den Weltcup-Punkten war Lucas Bögl (Gaißlach) mit den Plätzen 27 und 25.

+++++28. November 2020+++++

Johaug und Kläbo dominieren zum Skilanglauf-Saisonstart

Norwegens Skilanglaufstar Therese Johaug ist auch im WM-Winter das Maß aller Dinge. Beim ersten Distanzrennen der Weltcup-Saison siegte die 32-Jährige im finnischen Kuusamo über 10 km im klassischen Stil mit 21,8 Sekunden Vorsprung auf die Schwedin Frida Karlsson und feierte ihren elften Sieg bei den jüngsten zwölf Starts abseits von Sprintwettbewerben.

Für Johaug war es der 74. Weltcupsieg, vor ihr liegt nur ihre große Landsfrau Marit Björgen (114). Bei der WM in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) könnte die zehnmalige Weltmeisterin, deren Karriere mit einer Dopingsperre ab 2017 einen vorübergehenden Knick erhalten hatte, erneut groß abräumen.

Bei den Männern feierte über 15 km Dreifach-Olympiasieger Johannes Hösflot Kläbo seinen ersten Saisonsieg und zog durch seinen 38. Weltcup-Erfolg mit seinem Landsmann Petter Northug auf Platz zwei der "ewigen" Bestenliste gleich. Vor Kläbo liegt nur noch die norwegische Legende Björn Dählie (46). Der erst 24 Jahre alte Kläbo hat gute Chancen, sich noch in diesem Winter an die Spitze zu setzen.

Großen Rückstand haben zu Beginn der Saison noch die deutschen Langläufer. Nach der Nullnummer im Sprint am Freitag holten Katharina Hennig (Oberwiesenthal) als 18. (+1:15,7 Minuten) und Victoria Carl (Zella-Mehlis) als 20. (+1:22,7) immerhin die ersten Weltcup-Punkte. Bei den Männern gelang dies nur Lucas Bögl (Gaißach) auf Platz 27 mit 1:30,1 Minuten Rückstand auf Kläbo.

Weltcup der Nordischen Kombinierer in Estland abgesagt

Der Weltcup der Nordischen Kombinierer im estnischen Otepää ist frühzeitig abgesagt worden. Die für 2. und 3. Januar geplanten Wettkämpfe können wegen finanzieller Probleme und steigender Corona-Fallzahlen nicht stattfinden, wie der Weltverband Fis am Freitag mitteilte.

Für die Kombinierer beginnt die WM-Saison kommende Woche im finnischen Ruka. Im Gegensatz zu anderen Winter-Sportarten setzen die nordischen Disziplinen auf einen vollen Wettkampfkalender. Bei den Skispringern wurde bislang nur der Weltcup im japanischen Sapporo wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

