Ski-nordisch-Telegramm 2020/21 : Langläuferin Katharina Hennig Neunte in der Verfolgung

Katharina Hennig (r). Foto: dpa/Gian Ehrenzeller

Oslo Im Langlauf läuft es für die deutschen Sportler weiterhin nicht so erfolgreich. Doch es gibt Lichtblicke. Und mit der Tour de Ski und der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf stehen zwei Highlights an. In unserem Ski-Nordisch-Telegramm verpassen Sie nichts.

Katharina Hennig hat auf der 3. Etappe der Tour de Ski in Val Müstair/Schweiz den Sprung unter die Top 10 der Gesamtwertung geschafft. Die Skilangläuferin aus Oberwiesenthal, die am Tag zuvor im Massenstart überraschend Fünfte geworden war, machte im Verfolgungsrennen zwei Plätze gut und liegt als Neunte im Soll. Im vergangenen Jahr war Hennig Gesamtachte geworden, einen Platz unter den besten zehn peilt sie auch in diesem Winter an.

Die Führung vor dem Ruhetag am Montag übernahm die US-Amerikanerin Jessie Diggins vor ihrer Landsfrau Rosie Brennan (+5,6 Sekunden) und Frida Karlsson aus Schweden (+10,7). Hennig liegt 1:28,7 Minuten zurück. Die Siegerin der beiden ersten Etappen, Linn Svahn aus Schweden, fiel auf Platz sechs zurück.

Die 15. Tour de Ski geht am Dienstag in Italien weiter. Sie endet traditionell am 10. Januar in Val di Fiemme. In diesem Jahr fehlen die dominierenden Norweger, die als Vorsichtsmaßnahme angesichts der Corona-Pandemie in der Heimat bleiben und sich auf die WM in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) vorbereiten.

+++++3. Januar 2021+++++

Bolschunow siegt auch in der Langlauf-Verfolgung - Bögl bester Deutscher

Der Russe Alexander Bolschunow ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat auch das Verfolgungsrennen bei der Tour de Ski der Langläufer gewonnen. Nach seinem Erfolg am Samstag in der klassischen Technik setzte sich der 24-Jährige nach 15 Kilometern im freien Stil am Sonntag deutlich vor seinem Landsmann Artem Malzew und Maurice Manificat aus Frankreich durch. Lukas Bögl belegte als bester Deutscher den 17. Platz. Der 30-Jährige war am Vortag 19. geworden. Florian Notz lief als Zweitbester aus der Mannschaft von Teamchef Peter Schlickenrieder als 30. ins Ziel.

+++++2. Januar 2021+++++

Langläuferin Hennig starke Fünfte im Massenstart bei Tour de Ski

Die deutsche Langläuferin Katharina Hennig hat am zweiten Tag der Tour de Ski für eine Überraschung gesorgt und ein Top-Resultat eingefahren. Die 24-Jährige belegte am Samstag im Zehn-Kilometer-Massenstart in Val Müstair in der Schweiz den fünften Platz und lag dabei nur zwei Sekunden hinter der siegreichen Schwedin Linn Svahn. Am Vortag hatten Deutschlands Langläufer in den Sprints noch massiv enttäuscht. Hennig schob sich mit ihrem starken Resultat im Massenstart in der klassischen Technik auch in der Gesamtwertung nach vorne und ist nun Elfte. Sie hatte vorher „ein Resultat in den Top 10“ als Ziel ausgegeben.

„Das ist schon mal höher zu bewerten als der dritte Platz letztes Jahr. Wir hatten gutes Material. Das ist das, was wir können“, sagte der deutsche Teamchef Peter Schlickenrieder der dpa. Dieser Erfolg „tut der ganzen Mannschaft gut“, wie der ehemalige Langläufer feststellte. Die klassische Technik und die schweren Anstiege seien Hennig entgegengekommen, fügte Schlickenrieder an.

Hinter der im Schlussspurt siegreichen Svahn komplettierten Julia Stupak aus Russland und die Amerikanerin Jessica Diggins das Podium im zweiten Einzelrennen. Hinter Hennig landete auch Antonia Fräbel als 25. in den Punkte-Rängen. Dahinter lagen Pia Fink (35.) und Julia Preussger (39.) deutlich weiter zurück.

Bei den Männern gewann der Russe Alexander Bolschunow über die 15 Kilometer in der klassischen Technik. Er ließ Dario Cologna aus der Schweiz und den Russen Iwan Jakimuschkin mehr als 20 Sekunden hinter sich. Bester Deutscher wurde Lucas Bögl auf Rang 19.

+++++1. Januar 2021+++++

Deutsche Langläufer beim Auftakt der Tour de Ski chancenlos

Die deutschen Langläufer haben zum Start der Tour de Ski nicht ins Rennen um die vorderen Plätze eingreifen können. Im Freistil-Sprint in Val Müstair schied Sofie Krehl als beste deutsche Athletin am Freitag im Viertelfinale aus. Die 25-Jährige lief in 3:47,27 Minuten die langsamste Zeit der 30 Starterinnen, die die Qualifikation überstanden hatten.

Bei den Männern erreichte kein Deutscher das Viertelfinale. Bester Sportler in der Mannschaft von Bundestrainer Peter Schlickenrieder war Janosch Brugger, der in der Qualifikation nach 3:15,30 Minuten die Ziellinie überquerte und damit 47. wurde.

Die Tour de Ski erstreckt sich über acht Etappen in der Schweiz sowie im italienischen Toblach und Val die Fiemme. Das starke norwegische Team um Vorjahressiegerin Therese Johaug verzichtet aus Furcht vor einer Corona-Infektion auf die Veranstaltung.

+++++1. Januar 2021+++++

Fragezeichen bei Tour de Ski: Funktioniert das Hygienekonzept?

Ohne Vorjahrssiegerin Therese Johaug, dafür mit einigen Unwägbarkeiten startet die Tour de Ski der Langläufer am Neujahrstag in ihre 15. Auflage. Johaug bleibt wie das gesamte norwegische Team dem ersten Saisonhöhepunkt aus Furcht vor einer Corona-Ansteckung fern. Die Pandemie belastet auch die Acht-Etappen-Veranstaltung, die mit einem Freistil-Sprint im schweizerischen Val Müstair beginnt und nach weiteren Rennen in Toblach und Val die Fiemme am 10. Januar mit dem traditionellen Schlussanstieg auf die Alpe Cermis endet.

Bislang funktionierte das vom Weltverband Fis mit den Gastgebern entwickelte Hygienekonzept gut, positive Corona-Fälle unter den Sportlern und Betreuern blieben Ausnahmen. Wie das jedoch über zehn Tage mit zwei Länder- und drei Standortwechseln sein wird, kann niemand voraussagen.

Als Weltcup-Führende starten die überraschend starke Amerikanerin Rosie Brennan und der russische Vorjahressieger Alexander Bolschunow. Gerade bei den Herren geht der Gesamtsieg über die Russen, die derzeit vier Athleten unter den besten Fünf des Distanzweltcups platziert haben. Bei den Damen dürften die Schwedinnen Ebba Andersson und Frida Karlsson in der Lage sein, Brennan und den Russinnen um Natalja Neprajewa einen harten Kampf um den Gesamterfolg zu liefern.

Das deutsche Team geht mit der Hoffnung auf einige WM-Normen in die Tour. Von den je sechs Damen und Herren sollen vor allem Katharina Hennig aus Oberwiesenthal und Lucas Bögl aus Gaißach versuchen, wieder Top-10-Platzierungen im Gesamtklassement herauszulaufen.

+++++1. Januar 2021+++++

Tour de Ski der Langläufer startet ohne Norwegen

Mit einem Freistil-Sprint startet am Neujahrstag die Tor de Ski der Langläufer in ihre 15. Auflage. Im schweizerischen Val Müstair gehen 66 Damen und 85 Herren aus 21 Ländern an den Start der acht Etappen umfassenden Tour. Nicht dabei sind die Top-Läufer aus Norwegen, die wegen der Corona-Pandemie auf die Teilnahme verzichten. Das deutsche Team ist mit je sechs Damen und Herren vertreten. Die größten Aussichten auf gute Endplatzierungen haben Katharina Hennig aus Oberwiesenthal und Lucas Bögl aus Gaißach.

++++++30. Dezember 2020+++++

Deutsche Langläufer sind vor Tour de Ski selbstkritisch

Der ambitionierte WM-Plan der deutschen Langläufer steht kurz vor dem Scheitern. „Wir sind nicht dort, wo wir sein wollten“, stellte Bundestrainer Peter Schlickenrieder vor dem Start der 15. Tour de Ski am Neujahrstag in Val Müstair in der Schweiz ernüchtert fest. Sein Weckruf richtet sich an alle, die mit der Disziplin Langlauf zu tun haben: Athleten, Trainer, Funktionäre, Betreuer und Übungsleiter in den Vereinen.

Die goldenen Jahre der deutschen Langläufer liegen lange zurück. Die bislang letzte Medaille bei einem Großereignis gab es bei Olympia 2014 in Sotschi, als die Damen-Staffel Bronze gewann. Die bis dato letzte Herren-Medaille datiert gar aus dem Jahr 2011. An die großen Einzelerfolge der Weltcup-Gesamtsieger René Sommerfeldt, Axel Teichmann und Tobias Angerer erinnern sich nur noch die Älteren. „Es gab eine deutsche Langlauf-DNA, die wir alle verkörperten. Andere Nationen wie Norwegen haben uns beobachtet, analysiert und schließlich kopiert und überholt“, sagte Angerer, heute Vizepräsident im Deutschen Skiverband (DSV).

Beim Versuch, danach weiter mitzuhalten, wurden Fehler gemacht. „Dabei haben wir unsere größten Talente wie Hannes Dotzler, Tim Tscharnke oder Franz Göring durch Verletzungen und Krankheiten verloren“, sagte Schlickenrieder. Man habe hohe Trainingsreize zu früh angewendet, zu früh zu viel trainiert, meint auch Andreas Schlütter, Sportlicher Leiter der Langläufer. Es folgte eine jahrelange Durststrecke. Auch das große Ziel „Medaillen bei der Heim-WM“, die im Februar und März in Oberstdorf stattfindet, ist in sehr weite Ferne gerückt.

Dabei kam mit Schlickenrieders Amtsübernahme 2018 Aufbruchstimmung auf. Es wurden Veränderungen beschlossen, an die Eigenverantwortung der Athleten appelliert, die Wissenschaft noch mehr hinzugezogen. „Wir hatten erkannt, dass wir nicht nur Kraft/Technik- oder Athletik/Technik-Probleme, sondern auch ein Ausdauerproblem haben. Die Frage war, wie man es schafft, die Ausdauerfähigkeit auf die hohen Geschwindigkeiten zu transformieren“, erklärt Schlickenrieder.

Mit Blick auf Olympia 2022 in Peking fordert der Chefoach aus Bayern noch einmal ein Umdenken: „Die Schritte, die wir uns vorgenommen hatten, sind deutlich kleiner geworden. Wir müssen uns insgesamt noch einmal intensiv über die Dinge hermachen, um etwas zu ändern.“

Das betrifft auch die Testbereiche. „Wir müssen die Diagnostiken überprüfen und welche Schlussfolgerungen wir daraus mitnehmen“, bemerkt Schlütter und bringt als Beispiel den Schubtest auf dem Laufband: „Bildet er das ab, was dann draußen wirklich geleistet werden muss?“ Man habe „einfach zu lange an Standards festgehalten, ohne sie zu hinterfragen“.

Und deshalb ist auch diese Tour de Ski, die von den Norwegern erneut coronabedingt ausgelassen wird, für das deutsche Langlauf-Team nur eine weitere Zwischenstation. WM-Normen einzusammeln von so vielen Startern wie möglich, lautet das Nahziel. „Ich sehe für die WM nicht so schwarz“, sagte Schlütter.

+++++29. Dezember 2020+++++

Oberstdorf plant Nordische Ski-WM trotz Corona weiter mit Zuschauern

Die Organisatoren der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) halten weiter an einem Konzept mit Zuschauern fest. "Wir planen derzeit mit 2500 Zuschauern beim Skispringen und 2000 beim Langlauf", sagte Franz Steinle, Präsident des Deutschen Skiverbandes (DSV), bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Eine definitive Entscheidung über die Zulassung von Fans werde laut Steinle "nicht vor Ende Januar" getroffen.

Moritz Beckers-Schwarz, Geschäftsführer der "Nordischen Ski WM GmbH" sagt, es sei der "Wunsch, den Menschen möglichst live hier die WM zu ermöglichen. Wir sehen uns als Fels in der Brandung und als letzte Bastion, die daran noch festhalten kann. Und wir haben die Chance, möglichst lange daran festzuhalten. In den nächsten sechs, sieben Wochen kann sich noch viel entwickeln."

Tickets seien noch im Verkauf verfügbar, aus Hygienegründen gebe es aber nur Sitzplatzkarten, die im Falle des Falles problemlos zurückgegeben werden könnten. Eine Impf- oder Testpflicht werde es laut Beckers-Schwarz nicht geben. "Jeder sollte motiviert sein, die WM zu unterstützen und zu besuchen", sagte er.

+++++29. Dezember 2020+++++

Langlauf-Teamchef sieht Tour de Ski als „Härteprobe“ für die WM

Für den deutschen Teamchef Peter Schlickenrieder hat die Tour de Ski der Langläufer auch ohne die starke norwegische Mannschaft einen hohen Stellenwert. „Die Tour de Ski ist nach wie vor eins der Vorzeigeformate im Skilanglauf“, sagte der 50-Jährige laut Verbandsmitteilung zur Nominierung des deutschen Teams am Dienstag. „Folglich hat die Tour auch für uns einen sehr hohen Stellenwert und eine besondere Bedeutung.“

Mit Blick auf den Saisonhöhepunkt, die Heim-Weltmeisterschaft ab dem 23. Februar in Oberstdorf, ist die Tour de Ski vom Neujahrstag bis zum 10. Januar 2021 auch unter Trainingsgesichtspunkten wichtig. „Wir haben noch nicht allzu viele intensive Schneekilometer absolviert“, sagte Schlickenrieder. „Die Tour de Ski ist also nicht nur eine Härteprobe, sondern auch ein großer, intensiver "Trainingsblock", der seine Wirkung entfalten wird, wenn man danach entsprechend wieder Ruhe an den Körper lässt.“

Bei den deutschen Männern nominierte Schlickenrieder Thomas Bing (Rhöner WSV S. Dermbach), Lucas Bögl (SC Gaißach), Janosch Brugger (WSG Schluchsee), Jonas Dobler (SC Traunstein e.V.), Andreas Katz (SV Baiersbronn) und Florian Notz (TSV/SZ Böhringen Römerstein). Bei den Frauen sind Pia Fink (SV Bremelau), Antonia Fräbel (WSV Asbach), Laura Gimmler (SC 1906 Oberstdorf), Katharina Hennig (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Sofie Krehl (SC 1906 Oberstdorf) und Julia Preußger (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal) dabei.

Das norwegische Team hatte seinen Startverzicht angekündigt, nachdem die Austragungsorte der Tour de Ski nicht wie gefordert reduziert worden waren. Die Veranstaltung findet in Val Müstair (Schweiz), Toblach (Italien) und Val di Fiemme (Italien) statt.

+++++29. Dezember++++

Das deutsche Aufgebot für die Tour de Ski

Der Deutsche Skiverband (DSV) hat ein zwölfköpfiges Aufgebot um die Vorjahresachte Katharina Hennig (Oberwiesenthal) für die Tour de Ski nominiert. Wie der Verband am Dienstag mitteilte, werden je sechs deutsche Männer und Frauen bei den am Freitag (bis 10. Januar) startenden Rennen in Val Müstair (Schweiz), Toblach und Val di Fiemme (beides Italien) an den Start gehen.

Für Bundestrainer Peter Schlickenrieder steht die Balance "zwischen Wettkampf und Trainingskilometern" mit Blick auf den Saisonhöhepunkt, die Heim-Weltmeisterschaften in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März), im Vordergrund. Dennoch "wollen wir Deutschen da einfach vorne mit dabei sein und haben uns da bisher immer gut präsentiert", sagte er: "Ich denke, das wird auch diesmal wieder gelingen."

Sprint-Spezialistin Coletta Rydzek wird sich auf die WM-Quali konzentrieren und nicht bei der Tour starten. Laura Gimmler und Sofie Krehl werden nur die Auftakt-Rennen in Val Müstair bestreiten.

Das deutsche Aufgebot in der Übersicht:

Frauen (6): Katharina Hennig, Julia Preußger (beide Oberwiesenthal), Laura Gimmler, Sofie Krehl (beide Oberstdorf), Pia Fink (Bremelau), Antonia Fräbel (Asbach)

Männer (6): Thomas Bing (Rhön), Lucas Bögl (Gaißach), Janosch Brugger (Schluchsee), Jonas Dobler (Traunstein), Andreas Katz (Baiersbronn), Florian Notz (Römerstein)

+++++21. Dezember 2020+++++

Ex-Langlaufstar Northug muss wegen Raserei und Kokain ins Gefängnis

Norwegens Skilanglauf-Idol Petter Northug hat einen neuen Tiefpunkt erreicht und muss für sieben Monate ins Gefängnis. Ein Gericht in Oslo verurteilte den 34 Jahre alten Rekord-Weltmeister wegen Rasens und des Besitzes von Betäubungsmitteln. Northug war bereits zuvor mit dem Gesetz in Konflikt geraten, nun war die Geduld der Staatsmacht erschöpft.