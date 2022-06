Kein Frauen-Wettbewerb 2026 : Nordische Kombination bleibt bei Olympia Männern vorbehalten

Der Kombinierer Terrence Weber springt bei Olympia in Peking. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Köln Die Nordische Kombination bleibt bei Olympia reine Männersache. Die Exekutive des IOC beschloss am Freitag, trotz der Bestrebungen zur Geschlechtergleichheit die Kombination aus Skispringen und Skilanglauf für Frauen nicht zu den Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo zuzulassen.

„Ich bin schon sehr enttäuscht, dass unsere Damen so abgeschmettert wurden“, sagte der dreimalige Olympiasieger Eric Frenzel . Für die olympische Zukunft der Nordischen Kombination sieht Frenzel nun „schwarz“. Für alle Nationen werde es schwer werden, „die Nordische Kombination Damen in den nächsten siebeneinhalb Jahren aufrechtzuerhalten.“ Und wenn 2030 keine Frauen dabei sein können, führte er aus, „glaube ich nicht, dass auch die Nordische Kombination der Männer einen Platz findet.“

Bemängelt wurde unter anderem, dass die insgesamt 27 Medaillen bei den letzten drei Winterspielen in der Nordischen Kombination nur an Sportler aus vier Nationen gingen. Zugleich sei das Zuschauerinteresse gering. Stoss sprach eindeutig von einem „Signal auch an die Männer für die Zukunft.“