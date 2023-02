Nordische Ski-WM Kombiniererin Armbruster ist die Hoffnungsträgerin einer ganzen Sportart

Die verpassten Unterrichtsinhalte holt sie für sich nach, ihre Freundin bringt ihr die Unterlagen mit. Bisher klappe das ganz gut, sagt Armbruster in einem Beitrag der „Sportschau“. „Meine Familie bedeutet mir alles, da hole ich meine ganze Kraft her. Ich habe von Anfang an gewusst, wenn ich auf das Ski-Internat wechseln würde, kämen auch nicht mehr die Erfolge, weil ich nicht mehr mein stabiles Umfeld hätte“, erklärt Armbruster in dem Beitrag. Und Erfolge will sie in ihrer Sportart noch viele feiern – am liebsten doch noch bei Olympia. 2030 wäre sie immerhin auch erst 24 Jahre alt.