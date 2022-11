Termine, Zeitplan, Kader, Ergebnisse : Das müssen Sie zum Weltcup 2022/23 in der Nordischen Kombination wissen

Düsseldorf Für die nordischen Kombinierer startet die neue Saison am 25. November 2022 im finnischen Ruka. Wer sind die Favoriten für die Saison? Was ist neu? Was sind die Höhepunkte? Wir beantworten alle wichtigen Fragen.

Die Nordischen Kombinierer des DSV-Teams wollen in der Saison 2022/23 wieder den norwegischen Dominator der vergangenen Winter, Jarl Magnus Riiber unter Druck setzen. Vinzens Geiger ist das als Olympiasieger und auch im Gesamtweltcup vergangene Saison immer wieder gelungen. Auch Eric Frenzel, Terence Weber, Fabian Rießle und Johannes Rydzek wollen wieder zu den Favoriten auf Weltcup-Siege gehören. Das müssen Sie sonst noch zur neuen Weltcup-Saison wissen:

Wann startet in der Nordischen Kombination der Weltcup 2022/23?

Die Herren starten am 25. November 2022 im finnischen Ruka in den Weltcup. Neben den Sprüngen von der Großschanzen stehen ein Fünf-Kilometer- und zwei Zehn-Kilometer-Rennen an. Das Rennen am 27. November findet als Massenstart statt. Die drei Wettbewerbe bilden gleich zum Start in die Saison auch eine eigene Wertung, die Ruka Tour.

Die Frauen stoßen erst eine Woche später, am 2. Dezember, in Lillehammer dazu.

Wo endet in der Nordischen Kombination der Weltcup 2022/23?

Bei den Männern endet der Weltcup am 13. März 2023 auch wieder in Finnland. Dann findet ab dem 12. März das Weltcup-Finale in Lahti statt. Die Frauen treten schon am 11. März in Oslo (Norwegen) zu ihrem letzte Weltcup der Wintersaison 2022/23 an. Spätestens dann wird feststehen, wer den Gesamtweltcup und damit die große Kristallkugel gewinnt.

Wie viele Weltcups und Weltcup-Stationen gibt es in der Saison 2022/23?

Bei den Männern sind es 24 Weltcup-Wettbewerbe an elf Wettkampforten. Die Frauen treten zu zwölf Wettbewerben verteilt auf sechs Orte an. Damit wird ihr Weltcup-Kalender erneut um drei Wettbewerbe erweitert. In der ersten Weltcup-Saison der Frauen konnte 2021/22 wegen der Corona-Pandemie nur ein Weltcupwochenende stattfinden, im vergangenen Winter waren immerhin neu Wettkämpfe angesetzt. Außerdem wird es zusätzlich einen Mixed-Wettbewerb geben, bei dem Frauen und Männer gemeinsam als Teams antreten. Dieser ist für den 6. Januar 2023 in Otepää (Estland) eingeplant. Zwischen dem 22. Februar und 5. März findet zudem die Nordische Ski-WM in Planica in Slowenien statt.

Wer sind die Stars im deutschen Kader der Nordischen Kombinierer 2022/23?

Vinzenz Geiger geht mit dem Rückenwind seines Olympiasiegs 2022 in die neue Weltcup-Saison. Doch nicht nur Geiger ist in der Lage, Norwegens Superstar Jarl Magnus Riiber hinter sich zu lassen. Der mehrfache Weltmeister und Olympiasieger Eric Frenzel ist immer noch der Star im Team der deutschen Nordischen Kombinierer. Er geht in seiner 17. Weltcupsaison. Und auch die Leistungen der mit Medaillen hochdekorierten Fabian Rießle und Johannes Rydzek werden wieder entscheidend sein für das deutsche Team.

Bei den Frauen muss sich das Team um Svenja Würth, Maria Gerboth, Sophia Maurus, Cindy Haasch und Jenny Nowak in der erste dritten Weltcup-Saison noch beweisen. Die Frauen haben insgesamt noch einen langen Weg vor sich, um ähnliche Bekanntheit zu erlangen wie ihre männlichen Kollegen.

Wer sind die internationalen Stars und die Favoriten auf den Weltcup-Sieg?

Heißester Anwärter auf den Gesamtweltcupsieg ist erneut der Norweger Jarl Magnus Riiber. Nach vier Gesamtweltcupsiegen hintereinander ist er auch in diesem Winter der Favorit auf den Titel. Konkurrenz könnten ihm nicht nur die Deutschen um Vinzenz Geiger machen, sondern auch der Österreicher Johannes Lamparter, der im vergangenen Winter vor Geiger und hinter Riiber Zweiter im Gesamtweltcup wurde. Auch Riibers Landsmann Jørgen Graabak dürfte zu den Siegkandidaten gehören.

Im Teamwettbewerb müssen Norwegen vor allem mit Deutschland und Österreich als Gegner rechnen.

Bei den Frauen stellt ebenfalls Norwegen die Favoritinnen. Gyda Westvold Hansen gewann die große Kristallkugel und das Gelbe Trikot im Gesamtweltcup 2021/22. Ihre Teamkolleginnen Ida Marie Hagen und Marte Leinan Lund belegten die Podestplätze hinter ihr. Ob eine andere Kombiniererin die norwegische Dominanz bei den Frauen durchbrechen kann, müssen die ersten Wettbewerbe zeigen.

Welche Disziplinen gibt es bei der Nordischen Kombination?

Die verschiedenen Disziplinen in der Nordischen Kombination folgen alle dem gleichen Grundprinzip: Die Sportler müssen erst Skispringen und später einen Langlauf absolvieren.

Unter den aktuellen Wettkampfformaten sind vier unterschiedliche Kombinationen aus Groß- und Normalschanze, fünf und zehn Kilometer Läufen sowie dem Massenstart und Einzelstarts. Hinzu kommen der Teamsprint und der Mixed-Wettbewerb. Die Zeitabstände zwischen den Athleten für den Einzelstart werden anhand der im Skisprung erreichten Punkte berechnet. Diese Methode gibt es seit den Olympischen Winterspielen 1988 in Calgary. Sie wird Gundersen-Methode genannt.

Das traditionelle Einzelrennen mit dem 15-Kilometer-Lauf ist dem Weltverband Fis zu lang geworden. Daher wird im Weltcup vor allem das neue Einzelrennen über Zehn Kilometer veranstaltet. Beide Rennen heißen Individual Gundersen.

Die Damen laufen ausschließlich Fünf-Kilometer-Rennen.

Nordische Kombination: Termine 2022/23 und Highlights bei den Männern

Der Saisonhöhepunkt wird die Nordische Ski-WM ab dem 22. Februar 2023 in Planica. Eric Frenzel könnte dort zum alleinigen Rekordmedaillengewinner bei Nordischen Ski-Weltmeisterschaften werden. Neben dem inzwischen traditionellen Nordic Combined Triple in Seefeld (Österreich) vom 27. bis 29. Januar 2023 dürften sich die deutschen Athleten vor allem auf die drei Heimrennen in Klingenthal, Oberstdorf und Schonach freuen. Außerdem wird mit der Ruka Tour gleich zu Beginn der Saison ein Titel vergeben.

Wo wird Nordische Kombination 2022/23 im TV übertragen?

ARD und das ZDF wechseln sich auch 2022/23 bei der Übertragung von Weltcup-Wochenende zu Weltcup-Wochenende ab. Durch die Fußball-WM wird es allerdings zu Terminkollisionen kommen, so dass eventuell nicht alle Wettbewerbe live im Fernsehen zu sehen sein werden. Auch Eurosport überträgt die Weltcups in der Nordischen Kombination live im TV.

Wo läuft der Weltcup 2022/23 der Nordischen Kombination im Live-Stream?

Wegen Terminüberschneidungen können nicht alle Weltcups in der Nordischen Kombination live im TV gezeigt werden - vor allem nicht die der Frauen. ARD und ZDF übertragen die Weltcups der Nordischen Kombinierer auch im Live-Stream in ihren Mediatheken. Sie stellen zudem Live-Ticker zur Verfügung.

Ergebnisse und Weltcup-Stände der Saison 2022/23 in der Nordischen Kombination

Kann Jarl Magnus Riiber aus Norwegen wieder allen in der Nordischen Kombination davon springen und laufen? Wer gewinnt seinen ersten Weltcup überhaupt in der Kombination aus Skispringen und Skilanglauf und wie viele Siege fahren die deutschen Kombinierer ein?