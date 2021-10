Termine, Zeitplan, Kader, Ergebnisse : Das müssen Sie zum Weltcup 2021/22 in der Nordischen Kombination wissen

Düsseldorf Für die nordischen Kombinierer startet die neue Saison am 26. November 2021 im finnischen Ruka. Wer sind die Favoriten für die Saison? Was ist neu? Was sind die Höhepunkte? Wir beantworten alle wichtigen Fragen.

Die Nordischen Kombinierer des DSV-Teams wollen in der Saison 2021/22 wieder den norwegischen Dominator der vergangenen Winter, Jarl Magnus Riiber unter Druck setzen. Vinzens Geiger ist das als Zweiter im Gesamtweltcup vergangene Saison immer wieder gelungen. AUch Eric Frenzel, Fabian Rießle und Johannes Rydzek wollen wieder zu den Favoriten auf Weltcup-Siege gehören. Das müssen Sie sonst noch zur neuen Weltcup-Saison wissen:

Wann startet in der Nordischen Kombination der Weltcup 2021/22?

Die Herren starten am 26. November 2021 im finnischen Ruka in den Weltcup. Neben den Sprüngen stehen ein Fünf-Kilometer- und zwei Zehn-Kilometer-Rennen an. Die Frauen stoßen erst eine Woche später, am 3. Dezember, in Lillehammer dazu.

Wo endet in der Nordischen Kombination der Weltcup 2021/22?

Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern endet der Weltcup am 13. März 2022 in Schonach in Deutschland. Wie im vergangenen Jahr können die deutschen Athleten beim Heimspiel dann noch um Siege kämpfen. Spätestens dann wird feststehen, wer den Gesamtweltcup und damit die große Kristallkugel gewinnt.

Wie viele Weltcups und Weltcup-Stationen gibt es in der Saison 2021/22?

Bei den Herren sind es 24 Weltcup-Wettbewerbe an elf Orten. Die Damen treten in sechs Orten zu neun Wettbewerben an. Damit wird ihr Weltcup-Kalender deutlich erweitert. In der ersten Weltcup-Saison der Frauen konnte 2021/22 wegen der Corona-Pandemie nur ein Weltcupwochenende stattfinden. Außerdem soll es zusätzlich erstmals einen Mixed-Wettbewerb geben. Zwischen dem 9. und 17. Februar finden die nordischen Wettkämpfe bei den Olympischen Spielen in Peking (China) statt.

Wer sind die Stars im deutschen Kader der Nordischen Kombinierer 2021/22?

Die Deutschen Herren haben sich von ihren schlechten Ergebnissen vor zwei Jahren erholt und siegten im vergangenen Jahr in der Nationenwertung. Vinzenz Geiger kämpfte lange um den Sieg im Gesamtweltcup und könnte Jarl Magnus Riiber immer wieder hinter sich lassen. Am Ende belegte der Oberstdorfer Ragn zwei in der Gesamtwertung. In der Saison 2021/22 geht Geiger erneut als große Hoffnung des DSV-Teams ins Rennen. Aber auch die Leistungen der Altmeister und mit Medaillen hochdekorierten Fabian Rießle und Eric Frenzel werden wieder entscheidend sein. Sie dürfen sich auch 2021/22 Hoffnungen auf Podestplätze im Einzel machen.

Bei den Damen fuhr Jenny Nowak in der Saison 2020/21 mit dem 13. Platz die beste Platzierung der Deutschen ein. Allerdings gab es auch nur einen Wettkampf. In der Nationenwertung landete man hinter Russland auf Platz Sieben. Hoffnung macht der dritte Platz von Svenja Würth nach dem Springen von der Normalschanze bei der vergangenen Weltmeisterschaft. Mit dabei sind außerdem Maria Gerboth, Sophia Maurus, Cindy Haasch und Jenny Nowak.

Wer sind die internationalen Stars und die Favoriten auf den Weltcup-Sieg?

Heißester Anwärter auf den Gesamtweltcupsieg ist erneut der Norweger Jarl Magnus Riiber. Nach zwei Gesamtweltcupsiegen hintereinander ist er auch in diesem Winter der Favorit auf den Titel der Herren. Konkurrenz könnte ihm der Österreicher Johannes Lamparter machen, der im vergangenen Jahr bei der Nordischen Skiweltmeisterschaft zwei Goldmedaillen gewann.

Im Teamwettbewerb müssen die Vorjahressieger aus Deutschland vor allem mit Konkurrenz aus Norwegen und Österreich rechnen. Zudem überraschten die Japaner im vergangenen Jahr bei der Weltmeisterschaft im Teamsprint mit dem ersten Platz nach dem Skispringen von der Großschanze, landeten aber am Ende hinter Österreich, Norwegen und Deutschland auf Rang vier.

Bei den Damen hat neben der Amerikanerin Tara Geraghty-Moats, die im vergangenen Jahr mit ihrem Sieg beim einzigen Wettkampf den Gesamtweltcup gewann, auch die Letztjahreszweite Gyda Westvold Hansen Chancen auf die große Kristallkugel und das Gelbe Trikot im Gesamtweltcup. Die 19-jährige Norwegerin gewann zudem die erste Nordische Skiweltmeisterschaft der Damen. Neben Norwegen und Österreich, zählen auch die Vereinigten Staaten zu den Favoriten auf die Nationenwertung.

Welche Disziplinen gibt es bei der Nordischen Kombination?

Die verschiedenen Disziplinen in der Nordischen Kombination folgen alle dem gleichen Grundprinzip: Die Sportler müssen erst Skispringen und später einen Langlauf absolvieren.

Unter den aktuellen Wettkampfformaten finden sich sechs verschiedene Disziplinen wieder. Sie unterscheiden sich in der Punktervergabe, der Schanzengröße und der Länge der Laufstrecke. Die Zeitabstände zwischen den Athleten für den Lauf werden anhand der im Skisprung erworbenen Punkte berechnet. Diese Methode gibt es seit den Olympischen Winterspielen 1988 in Calgary. Sie wird Gundersen-Methode genannt.

Das traditionelle Einzelrennen mit dem 15-Kilometer-Lauf ist dem Weltverband Fis zu lang geworden. Daher wird im Weltcup vor allem das neue Einzelrennen über Zehn Kilometer veranstaltet. Beide Rennen heißen Individual Gundersen. Außerdem gibt es noch den Sprint, Team-Gundersen, Teamsprint und den Massenstart.

Die Damen laufen ausschließlich Fünf-Kilometer-Rennen. Zudem soll am 9. Januar in Val di Fiemme (Italien) der erste Mixed-Wettbewerb stattfinden.

Welche Änderungen und Auflagen gibt es im Zuge der Corona-Pandemie?

Nachdem es im vergangenen Winter aufgrund von Corona zu etlichen Wettkampfabsagen kam, planen die Veranstalter in diesem Jahr wieder mit einem vollen Kalender. Man habe aber einen Plan B, falls sich die Lage wieder verschlimmere, so der Fis-Renndirektor der Nordischen Kombination, Lasse Ottesen.

Wie läuft die Nordische Kombination bei den Frauen?

Die Damen treten in sechs Orten zu neun Wettbewerben an. Damit wird ihr Weltcup-Kalender deutlich erweitert. In der ersten Weltcup-Saison der Frauen konnte 2021/22 wegen der Corona-Pandemie nur ein Weltcupwochenende stattfinden.

Nordische Kombination: Termine 2021/22 und Highlights bei den Herren

Der absolute Saisonhöhepunkt werden die Olympischen Winterspiele ab dem 4. Februar 2022 in Peking.

Neben dem inzwischen traditionellen Nordic Combined Triple in Seefeld (Österreich) vom 28. Bis 30. Januar 2022, dürften sich die deutschen Athleten vor allem auf die beiden Heimrennen freuen. Der Weltcupabschluss in Schonach könnte dabei zum absoluten Saisonhöhepunkt werden. Interessant könnte außerdem der erste Mixed-Wettbewerb in Val di Fiemme sein. Außerdem wird mit der Ruka Tour gleich zu Beginn der Saison ein Titel vergeben.

Wo wird Nordische Kombination 2021/22 im TV übertragen?

ARD und das ZDF wechseln sich auch 2021/22 bei der Übertragung von Weltcup-Wochenende zu Weltcup-Wochenende ab. Auch Eurosport überträgt die Weltcups in der Nordischen Kombination live im TV.

Wo läuft der Weltcup 2021/22 der Nordischen Kombination im Live-Stream?

Wegen Terminüberschneidungen können nicht alle Weltcups in der Nordischen Kombination live im TV gezeigt werden - vor allem nicht die der Frauen. ARD und ZDF übertragen die Weltcups der Nordischen Kombinierer auch im Live-Stream in ihren Mediatheken. Sie stellen zudem Live-Ticker zur Verfügung.

Ergebnisse und Weltcup-Stände der Saison 2021/22 in der Nordischen Kombination

Kann Jarl Magnus Riiber aus Norwegen wieder allen in der Nordischen Kombination davon springen und laufen? Wer gewinnt seinen ersten Weltcup überhaupt in der Kombination aus Skispringen und Skilanglauf und wie viele Siege fahren die deutschen Kombinierer ein?