Rücktritt von Bundestrainer Weinbuch Eine Ikone der Nordischen Kombination geht

Aber es wäre es kurz gegriffen, diese wenigen Namen herauszugreifen. Was die Ära Weinbuch so besonders macht, ist die Fülle der deutschen Athleten, die über Jahre die Szene dominierten. Hatte einer mal einen schlechten Tag oder eine schwächere Saison, stand eben ein Teamkollege ganz oben. Erst in den vergangenen Jahren liefen andere Nationen den Deutschen etwas den Rang ab. Zu großen Titel reichte es dennoch weiter, wenn auch nicht mehr in der Vielzahl wie noch bis vor sechs Jahren.