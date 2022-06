Keine Nordischen Kombiniererinnen bei Olympia : Das IOC rückt der Tradition zu Leibe

Meinung Düsseldorf Das IOC lässt nicht nur die Nordischen Kombiniererinnen bei Olympia außen vor, es stellt gleich die gesamte Olympische Zukunft der Sportart infrage. Es ist eine allein vom Kommerz getriebene Drohung, die zeigt, dass für die Macher um IOC-Präsident Thomas Bach Tradition allein kein Wert mehr ist, auf dem die Spiele fußen.

Dass das Internationale Olympische Komitee den Nordischen Kombiniererinnen den Zugang zu den Winterspielen 2026 verwehrt, ist weder aus sportlicher noch aus politischer Sicht nachzuvollziehen. Damit enttarnt das IOC um seinen deutschen Präsidenten Thomas Bach die seit Jahren proklamierte eigene Gleichstellungs-Agenda als unglaubwürdig. Immer wieder hieß es vom Verband, man wolle in allen Sportarten die Gender-Gleichheit erreichen. Ohnehin sollen an Olympischen Spielen schon seit Jahrzehnten sportartübergreifend möglichst gleich viele Frauen und Männer teilnehmen, wenn man das gesamte Starterfeld betrachtet. Deswegen ist es für Sportarten, die vor allem von einem Geschlecht auf professionellem Niveau betrieben werden, auch so schwer, neu in das Programm aufgenommen zu werden.