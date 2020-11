Wann kommt die Kombination nach Deutschland?

Zwischen Anfang Februar und Ende März gleich dreimal - und das sehr ausgiebig: Nach dem Weltcup in Klingenthal (6./7. Februar) steht mit der WM in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) der große Saison-Höhepunkt an, auch wenn die Titelkämpfe im Allgäu wohl maximal mit wenigen Tausend Zuschauern auskommen müssen. Abschließend steht am 20./21. März das Weltcup-Finale in Schonach auf dem Programm.