Vor IOC-Entscheidung : DSV und FIS kämpfen für Olympia-Aufnahme der Nordischen Kombiniererinnen

Die Nordischen Kombiniererinnen aus Deutschland bei der WM 2021: Svenja Würth (von links), Cindy Haasch, Jenny Nowak und Maria Gerboth. (Archivfoto) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Düsseldorf Dürfen die Nordischen Kombiniererinnen 2026 an den Olympischen Winterspielen teilnehmen? Das will das IOC Ende Juni entscheiden. Doch es gibt auch negative Szenarien für die gesamte Sportart. DSV-Sportdirektor Horst Hüttel wirbt für die Disziplin.

Die Nordische Kombination der Frauen gehört zu den jüngsten Disziplinen im Wintersport – und das in einer der traditionsreichsten Sportarten des Winters. Erst seit der Saison 2020/21 gibt es Weltcup-Wettbewerbe für Frauen in der Kombination aus Skispringen und Langlauf. Im ersten Jahr fanden auf der höchsten Ebene der internationalen Wettbewerbe wegen der Corona-Pandemie allerdings nur ein einziger Weltcup statt. Immerhin wurde bei der Nordischen Skiweltmeisterschaft 2021 in Oberstdorf erstmals eine Weltmeisterin in der Nordischen Kombination gekürt. Zudem traten in der vergangenen Saison die 39 Athletinnen aus elf Nationen zu insgesamt neun Wettkämpfen im Weltcup an. Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking waren die Kombiniererinnen aber nicht zu finden. Der Vorstoß, die Disziplin schon für die vergangenen Spiele aufzunehmen, war gescheitert.

Immerhin wurden die Forderungen nach einer Aufnahme in das Olympische Programm für die Winterspiele 2026 vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) gehört. Ende des Monats soll darüber entschieden werden, ob es auch in der Nordischen Kombination eine Gendergleichheit bei Olympischen Spielen geben soll. Dieses Ziel hat sich das IOC seit Jahren auf die Fahnen geschrieben. Es sollen gleich viele Frauen und Männer teilnehmen und möglichst in gleich vielen Sportarten Wettkämpfe für Frauen und Männer stattfinden.

„Wir hoffen sehr, dass die Frauen für 2026 in das Olympische Programm aufgenommen werden“, sagte Horst Hüttel, Sportdirektor Weltcup für die Nordische Kombination und Skispringen beim Deutschen Skiverband. „Aufgrund der Tatsache, dass das IOC die Nordische Kombination für Frauen schon in das Programm der Youth Olympic Games 2020 aufgenommen hat und die Premiere mit 13 Nationen dort sehr erfolgreich war, ist unsere Hoffnung groß, dass es mit Olympia 2026 klappt.“ Immerhin sei die Aufnahme der Kombiniererinnen der letzte Schritt für das IOC, um die Gender-Thematik für den gesamten Skisport abzuschließen, sagte Hüttel weiter. Er und FIS-Renndirektor Lasse Ottesen hatten das Konzept für den Aufbau eines Frauen-Weltcups erstellt. „Das IOC wollte damals, dass auch die Nordische Kombination Gendergleichheit herstellt“, sagt der Sportdirektor. Also habe man erarbeitet, wie von der Jugend bis zum Weltcup Strukturen geschaffen werden können. Der Internationale Skiweltverband FIS sei alle Schritte mitgegangen. Nun fehlt nur noch der letzte Richtung Olympia.

Nun wird seit einigen Tagen aber darüber spekuliert, dass es auch ganz anders laufen könnte – und zwar, dass das IOC die gesamte Sportart aus dem Programm nimmt, statt den Frauen eigene Wettkämpfe bei Olympia zu geben. Auch, wenn die so erfolgreichen Männer aus dem Programm genommen würden, wäre eine Gendergleichheit gegeben. „Natürlich prüft das IOC genau und kritisch, bevor es etwas neu zulässt. Aber wir stecken im Moment all unsere Kraft in die Aufnahme der Damen, denn wenn dies passieren würde, wären alle anderen negativen Szenarien vom Tisch. Wir sind in Kontakt mit Philippe Gueisbuhler, dem Sportdirektor der FIS, und seine Strategien gehen auch klar in diese Richtung“, betont Hüttel.