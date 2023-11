Nordische Kombination Riiber dominiert im Schneegestöber von Ruka

Der Norweger Jarl Magnus Riiber hat seine sportliche Dominanz in der Nordischen Kombination unter Beweis gestellt und einen klaren Sieg gefeiert. Nach einem Sprung und dem folgenden Zehn-Kilometer-Lauf setzte sich Riiber am Samstag in Ruka klar vor Österreichs Johannes Lamparter und Norwegens Jörgen Graabak durch und holte sich damit das Gelbe Trikot. Im dichten Schneegestöber war Riiber bereits mit deutlichem Vorsprung in die Loipe gegangen und zog dort einsam seine Kreise. Ins Ziel kam er 53,8 Sekunden vor Verfolger Lamparter.