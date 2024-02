Nordische Kombination David Mach fliegt ohne Schneidezahn auf Rang sieben

Gyda Westvold Hansen hat sich in der Nordischen Kombination nach über 21 Monaten Dominanz erstmals wieder geschlagen geben müssen. Die 21 Jahre alte Norwegerin belegte am Samstag in Ramsau am Dachstein nach einem Sprung und dem folgenden Fünf-Kilometer-Lauf Rang zwei hinter ihrer Landsfrau Ida Marie Hagen, die in der Loipe noch vorbeizog. Platz drei ging an die Österreicherin Lisa Hirner.