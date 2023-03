Nordische Kombination Armbruster beendet Gesamtweltcup auf Rang zwei

Der Nordische Kombinierer Jarl Magnus Riiber hat zum vierten Mal den Gesamtweltcup gewonnen und ist mit dem 49. Sieg im Weltcup alleiniger Rekordhalter. Der 24 Jahre alte Norweger setzte sich am Sonntag in Schonach nach einem Normalschanzensprung und dem folgenden Zehn-Kilometer-Lauf durch und entschied das Dauerduell mit dem Österreicher Johannes Lamparter für sich. Riiber war mit einem Zähler Vorsprung in das letzte Rennen gegangen. Mit dem Erfolg löste er auch den Finnen Hannu Manninen, mit dem er am Vortag gleichgezogen hatte, als Rekordhalter für Einzelsiege ab. Lamparter selbst wurde Zweiter, bester Deutscher wurde Vinzenz Geiger als Dritter.