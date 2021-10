Am 25. November starten die Nordischen Kombinierer im finnischen Ruka in die Wintersaison 2021/22. Höhepunkt ist neben den Olympischen Winterspielen vom 4. bis 20. Februar das Nordic Combined Triple in Seefeld in Österreich. Hier finden Sie alle Weltcupstationen 2021/22 der Nordischen Kombinierer.