Nordische Kombination : Geiger kämpft sich auf Platz vier - Riiber übernimmt Gelb

Düsseldorf Die deutschen Kombinierer haben beim Weltcup-Finale in Schonach das Podest verpasst. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige zur Nordischen Kombination auf dem Laufenden.

Im ersten von zwei Rennen am Abschluss-Wochenende setzte sich Riiber, der nach dem Springen bereits deutlich geführt hatte, mit 56 Sekunden vor dem Österreicher Johanne Lamparter (56 Sekunden zurück) ins Ziel. Damit eroberte Riiber die Führung im Gesamtweltcup von Lamparter zurück und geht mit einem Punkt Vorsprung ins letzte Rennen am Sonntag.

Kombiniererin Westvold Hansen nach Sturz raus - Sieg an Nakamura

Die überragende Nordische Kombiniererin Gyda Westvold Hansen hat ihre Serie beim Weltcup in Schonach am Samstag sturzbedingt nicht fortsetzen können. Die 19 Jahre alte Norwegerin konnte am Vormittag einen Traumsprung auf 104,5 Meter nicht stehen und bekam große Abzüge bei den Haltungsnoten. Ihre wegen des weiten Sprungs trotzdem gute Ausgangsposition konnte Westvold Hansen nicht nutzen, weil sie nach dem Sturz beim folgenden Lauf über fünf Kilometer nicht ins Ziel kam. Damit endete die Serie von Westvold Hansen, die zuvor alle sechs Weltcups des Winters gewonnen hatte.

Der Sieg im Schwarzwald ging stattdessen an die Japanerin Anju Nakamura, die sich vor ihrer Teamkollegin Haruka Kasai und der Italienerin Annika Sieff durchsetzte. Beste Deutsche wurde Jenny Nowak, die auf Rang sechs lief und damit ihre Position nach dem Skispringen bestätigte. „Mit dem Rennen bin ich zufrieden. Ich werde versuchen, morgen noch mal ein paar Meter weiter zu springen, damit ich vorne mitkämpfen kann“, sagte Nowak. Auch Maria Gerboth schaffte es als Siebte unter die besten Zehn. Am Sonntag steht das letzte Weltcup-Rennen auf dem Programm.

Schlechter Wind, schlechte Ski: Die deutschen Kombinierer haben am legendären Holmenkollen in Oslo ein Wochenende zum Vergessen erlebt. Während Jarl Magnus Riiber seine Rekordjagd mit den Weltcupsiegen Nummer 46 und 47 fortsetzte, war der achte Rang durch Johannes Rydzek am Samstag noch das beste DSV-Ergebnis einer verkorksten Dienstreise nach Norwegen .

Riiber gelang vor heimischem Publikum eine Machtdemonstration: Der erst 24 Jahre alte Topstar, der bei Olympia noch von Corona ausgebremst worden war, kann nach seinen Saisonsiegen zehn und elf schon am kommenden Wochenende beim Saisonfinale in Schonach die "ewige" Bestmarke des Finnen Hannu Manninen (48 Siege) einholen.

Riiber ließ sich am Sonntag auch von einem Rückstand von 47 Sekunden auf den stark springenden Mario Seidl nicht aus der Ruhe bringen und gewann am Ende souverän vor dem Österreicher. Mit jetzt 1183 Punkten hat er auch im Kampf um den Gesamtweltcup wieder Weltmeister Johannes Lamparter aus Österreich (1203) im Blick. Dritter ist Olympiasieger Vinzenz Geiger (869).

Peking-Champion Geiger erlebte ein rabenschwarzes Wochenende: Nach Rang 18 am Samstag erwischte der Oberstdorfer 24 Stunden später schlechte Windverhältnisse und ging ebenso wie Terence Weber im Langlauf erst gar nicht an den Start. Geigers ohnehin nur kleine Hoffnung auf den Gesamtweltcup ist damit dahin.

Manuel Faißt, der bei Olympia als Nachrücker Vierter geworden war, landete am Sonntag als bester Deutscher zumindest auf Rang zehn. Rekordweltmeister Eric Frenzel, der 2011 in Oslo seinen ersten von sieben WM-Titeln gewonnen hatte, musste sich mit den Plätzen 7 und 27 begnügen.

Geiger stürmt auf Platz zwei – Frenzel chancenlos

Kombinations-Olympiasieger Vinzenz Geiger ist beim Weltcup im finnischen Lahti auf das Podest gestürmt und hat sich am drittletzten Saison-Wochenende in starker Spätform präsentiert. Zweieinhalb Wochen nach seinem Coup von Peking musste sich der 24 Jahre alte Oberstdorfer nur dem Norweger Jarl Magnus Riiber geschlagen geben, der sich nach seinen Corona-Problemen mit seinem neunten Saisonsieg zurückmeldete.

Riiber (24) lag bei seinem 45. Weltcup-Sieg, mit dem er näher an Rekordhalter Hannu Manninen (Finnland/48) heranrückte, 27,1 Sekunden vor Geiger, war angesichts seines großen Vorsprungs nach dem Springen in der Loipe kaum gefordert. Geiger setzte sich im Sprint um Platz zwei gegen Österreichs Weltmeister Johannes Lamparter durch, der die Führung im Gesamtweltcup behauptete.

Im Teamsprint am Samstag hatten die deutschen Duos das Podest verpasst. Geiger und Rydzek kämpften sich nach schwachem Springen beim Sieg der Norweger Jörgen Graabak und Jens Luraas Oftebro noch auf Platz vier nach vorne, Weber und Faißt wurden nach einem Stockbruch Webers Fünfte. Riiber und Frenzel waren im Teamsprint nicht am Start.

+++++26. Februar 2022+++++

Webers Sturz verhindert Chance aufs Podest

Weber, der nach seiner Corona-Quarantäne bei Olympia in China erstmals wieder an den Start ging, war in der drittletzten Runde zu Fall gekommen, das sprungstarke Duo kam danach nicht mehr an das Spitzentrio heran. Auch für die Oberstdorfer Rydzek und Geiger reichte es nach je einem Großschanzensprung und 2x7,5 Kilometern nicht für ganz vorne.

Der Sieg ging an das erste Team Norwegens, das mit Jens Luuras Oftebro und Jörgen Graabak an den Start ging. Österreich (Lukas Greiderer und Franz-Josef Rehrl) sowie Norwegens zweites Team (Espen Björnstad und Espen Andersen) komplettierten mit den Rängen zwei und drei das Podium. Der Teamsprint ist nicht Teil des olympischen Programms. Am Sonntag findet in Lahti ein Einzelwettbewerb statt.

+++++30. Januar 2022+++++

Zu viel Wind – Skispringen in Seefeld abgesagt

Das Skispringen beim Finale des prestigeträchtigen Triples der Nordischen Kombinierer im österreichischen Seefeld ist wegen schlechter Windbedingungen abgesagt worden. Das teilte der Weltverband Fis am Sonntag mit. Für das abschließende 12,5 Kilometer lange Langlaufrennen, das um 14.30 Uhr beginnen soll, wird nun der sogenannte provisorische Wertungsdurchgang herangezogen. Diesen hatte KristjanIlves aus Estland vor dem starken Norweger Jarl Magnus Riiber gewonnen. Vinzenz Geiger, der bei der Kombination aus Springen und Skilanglauf am Samstag gesiegt hatte, war dabei Zehnter geworden.

+++++29. Januar 2022+++++

Geiger stürmt zum zweiten Saisonsieg

An drei Tagen in Folge wird in Seefeld ein Wettkampf ausgetragen, dabei steigert sich die Laufdistanz von 7,5 über 10 auf 12,5 km. Gesprungen wird jeweils einmal. Die Top 15 jedes Tages erhalten Bonuspunkte, die sie als Vorsprung mit in den nächsten Tag mitnehmen. Die Zeitabstände nach dem Skilanglauf sind anders als in den Vorjahren nicht von Belang. Wer am Sonntag als Erster das Ziel erreicht, ist Gesamtsieger.