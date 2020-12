Nordische-Kombination-Telegramm 2020/21 : Vinzenz Geiger feiert nächsten Weltcup-Sieg in Ramsau

Vinzenz Geiger. Foto: AP/Andreas Schaad

Düsseldorf Einen Tag nach seinem ersten Saisonsieg darf sich Vinzenz Geiger erneut Hoffnung auf das Treppchen machen. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige zur Nordischen Kombination während der Saison auf dem Laufenden.

Der deutsche Nordische Kombinierer Vinzenz Geiger hat seinen zweiten Saisonsieg eingefahren und damit ein perfektes Wochenende gekrönt. Nach einem Sprung von der Normalschanze und dem folgenden Zehn-Kilometer-Lauf gewann der 23 Jahre junge Oberstdorfer am Sonntag in Ramsau am Dachstein vor Jarl Magnus Riiber. Der Norweger hatte sich schon am Samstag nur Geiger geschlagen geben müssen. Rang drei belegte diesmal Fabian Rießle. Das starke deutsche Teamergebnis komplettierten Eric Frenzel auf Rang sechs und Manuel Faißt als Siebter. Die deutschen Kombinierer zeigten sich an diesem Wochenende auf der Schanze stark verbessert.

+++++19. Dezember 2020+++++

Geiger sprintet an Riiber vorbei - erster Saisonsieg

Vinzenz Geiger hat den deutschen Nordischen Kombinierern den ersten Saisonsieg beschert. Nach einem starken Sprung und einer taktischen Meisterleistung in der Loipe ließ Vinzenz Geiger am Samstag in Ramsau am Dachstein sogar Dominator Jarl Magnus Riiber aus Norwegen hinter sich. Der 23 Jahre alte Geiger schloss mit einer Gruppe zu Sprungsieger Riiber auf und gewann dann den Zielsprint vor dem Gesamtweltcup-Sieger, der diesmal nur Rang zwei belegte. Dritter wurde der Österreicher Lukas Greiderer vor seinem Landsmann Johannes Lamparter. Rang fünf ging an den deutschen Team-Olympiasieger Fabian Rießle.

Foto: dpa/Hendrik Schmidt 15 Bilder Das sind die Weltcup-Termine in der Nordischen Kombination 2020/21

„Bei Vinzenz wissen wir, dass er einen starken Schlussspurt hat“, sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch in der ARD. Nach drei norwegischen Siegen zum Auftakt in Ruka in Finnland war nun erstmals ein Athlet des Deutschen Skiverbandes (DSV) siegreich. Hinter Geiger und Rießle komplettierten Terence Weber (8.), Eric Frenzel (10.) und Johannes Rydzek (12.) ein starkes Mannschaftsergebnis vor traumhafter Wintersport-Kulisse. Vor allem auf der Schanze, wo die Deutschen in den vergangenen Jahren häufig Probleme hatten, waren zuletzt klare Fortschritte erkennbar.

+++++29. November 2020+++++

Rießle und Faißt sorgen für deutsches Doppelpodest in Kuusamo

Fabian Rießle hat den ersten Saisonsieg der deutschen Kombinierer knapp verpasst, sich aber mit Platz zwei eindrucksvoll zurückgemeldet. Zum Abschluss des Auftakt-Wochenendes im finnischen Kuusamo musste sich der Teamsprint-Weltmeister aus Breitnau nur dem jungen Norweger Jens Luraas Oftebro geschlagen geben. Als Dritter machte Manuel Faißt (Baiersbronn) das starke deutsche Abschneiden perfekt.

Die deutschen Kombinierer nutzten in Abwesenheit des großen Favoriten Jarl Magnus Riiber aus Norwegen die Gunst der Stunde. Da das Springen am Morgen wegen zu starker Winde abgesagt werden musste, wurde der provisorische Sprungdurchgang vom Donnerstag als Grundlage für den Langlauf benutzt. Da war Riiber, der die ersten beiden Rennen am Freitag und Samstag gewonnen hatte, wegen eines nicht korrekten Anzugs disqualifiziert worden.

Faißt, der den provisorischen Durchgang gewonnen hatte, konnte die Führung nicht lange verteidigen. Im Finale hatte Junioren-Weltmeister Oftebro die besten Beine und setzte sich mit 1,9 Sekunden Vorsprung vor Rießle durch, der seinen ersten Sieg seit März 2018 in Klingenthal verpasste. Faißt lag bei seiner dritten Podestplatzierung (zuletzt im Februar 2018 in Hakuba) 6,4 Sekunden zurück.

Staffel-Olympiasieger Vinzenz Geiger (Oberstdorf) überzeugte mit Platz sechs. Eric Frenzel (Geyer), der am Samstag mit Platz zwei geglänzt hatte, wurde Siebter. Im Weltcup geht es nach der Absage in Lillehammer erst am 19./20. Dezember in Ramsau weiter.

+++++28. November 2020+++++

Foto: REUTERS/TT NEWS AGENCY 10 Bilder Das sind die Disziplinen in der Nordischen Kombination

Frenzel mit erstem Podest seit zwei Jahren

Rekord-Weltmeister Eric Frenzel hat eine lange Durststrecke beendet und im Kombinations-Weltcup seine erste Podestplatzierung seit zwei Jahren erreicht. Beim zweiten Rennen des Auftakt-Wochenendes im finnischen Kuusamo musste sich der 32 Jahre alte Sachse nur dem überlegenen Norweger Jarl Magnus Riiber geschlagen geben und wurde wie zuletzt am 1. Dezember 2018 in Val di Fiemme Zweiter.

Frenzel, nach dem Springen noch Sechster, attackierte am letzten Anstieg des 10-km-Langlaufs und lag im Ziel 50,1 Sekunden hinter Riiber. Norwegens Gesamtweltcup-Sieger der vergangenen beiden Jahre hatte bereits am Freitag triumphiert und feierte einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Dritter wurde der Japaner Akito Watabe (+51,4 Sekunden), Manuel Faißt (Baiersbronn) überzeugte nach Platz vier am Vortag erneut als Fünfter (+56,3).

Mit seinem 28. Weltcupsieg - dem 18. in den jüngsten 22 Einzelrennen - zog Riiber mit gerade einmal 23 Jahren in der "ewigen" Bestenliste mit Ronny Ackermann auf Platz drei gleich. Vor dem Ausnahmeathleten liegen nur noch der Finne Hannu Manninen (48 Siege) und Frenzel (43).

Doppel-Olympiasieger Johannes Rydzek (Oberstdorf) zeigte seinen besten Wettkampfsprung seit langem und lief auf einen guten siebten Platz. Teamsprint-Weltmeister Fabian Rießle (Breitnau) wurde Zwölfter. Vinzenz Geiger (Oberstdorf), im Vorwinter einziger deutscher Sieger, sprang wie am Freitag schwach und musste sich mit Platz 20 zufrieden geben.

(sid/dpa)