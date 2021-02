Nordische Kombination 20/21 : Kombinierer schlagen gnadenlos zu und feiern Dreifacherfolg

Vinzenz Geiger (M) gewinnt vor Fabian Rießle (l) und Eric Frenzel. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Düsseldorf Die deutschen Kombinierer haben in Abwesenheit von Norwegens Dominator Jarl Magnus Riiber gnadenlos zugeschlagen einen Dreifachsieg gefeiert. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige zur Nordischen Kombination auf dem Laufenden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die deutschen Kombinierer haben in Abwesenheit von Norwegens Dominator Jarl Magnus Riiber gnadenlos zugeschlagen und angeführt von Vinzenz Geiger bei der WM-Generalprobe in Klingenthal den ersten Dreifachsieg seit den Olympischen Winterspielen von Pyeongchang 2018 gefeiert. Hinter Geiger (Oberstdorf), der seinen dritten Saisonerfolg einfuhr, wurde Fabian Rießle (Breitnau) mit 3,5 Sekunden Rückstand Zweiter vor Eric Frenzel (Geyer/+3,6).

Auch der Vierte der Staffel-Olympiasieger von Pyeongchang, Johannes Rydzek, überzeugte als Fünfter (+5,8). Terence Weber (Geyer) schaffte es als Achter (+29,1) ebenfalls in die Top 10. Der nach dem Springen klar führenden Japaner Ryota Yamamoto wurde auf Platz neun durchgereicht.

Gut zwei Wochen vor Beginn der WM in Geigers und Rydzeks Heimat Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) zeigten sich die deutschen Asse gerüstet für die Duelle mit dem siebenmaligen Saisonsieger Riiber, der sich nach dem Gewinn des Triples in Seefeld bereits in Lillehammer auf die Weltmeisterschaften vorbereitet. Der dritte Sieg im Gesamtweltcup in Folge ist dem Norweger kaum noch zu nehmen.

+++++31. Januar 2021+++++

Foto: dpa/Hendrik Schmidt 15 Bilder Das sind die Weltcup-Termine in der Nordischen Kombination 2020/21

Kombinierer Riiber gewinnt Seefeld-Triple - Frenzel auf Rang vier

Der norwegische Gesamtführende Jarl Magnus Riiber hat das prestigeträchtige Triple der Nordischen Kombinierer gewonnen und damit seinen Titel verteidigt. Der 23-Jährige gewann das dreitägige Event am Sonntag in Seefeld nach einem Sprung von der Normalschanze und einem 15-Kilometer-Lauf vor dem Finnen Ilkka Herola und Akito Watabe aus Japan. Hinter den drei Top-Kombinierern führten zwei Deutsche das Verfolgerfeld an: Der viermalige Triple-Sieger Eric Frenzel belegte den vierten Platz vor Landsmann Vinzenz Geiger. Fabian Rießle kam als Siebter über die Ziellienie, Johannes Rydzek wurde Neunter.

Beim Triple der Kombinierer werden die Ergebnisse von drei aufeinanderfolgenden Wettkämpfen zusammengerechnet. Wer nach dem 15-Kilometer-Lauf am Sonntag zuerst die Ziellinie überquert, hat die Sonderwertung gewonnen.

+++++29. Januar 2021+++++

Geiger stürmt beim Triple-Auftakt in Seefeld auf Platz drei

Vinzenz Geiger ist mit einer starken Aufholjagd beim Auftakt des Triples der Nordischen Kombinierer in Seefeld auf das Podest gestürmt und hat sich damit eine vielversprechende Ausgangsposition bei der renommierten Miniserie über drei Tage erarbeitet. Beim 32. Weltcup-Sieg des Norwegers Jarl Magnus Riiber im Sprint-Rennen kam der Staffel-Olympiasieger aus Oberstdorf auf Platz drei und geht aussichtsreich in die beiden längeren Rennen am Samstag und Sonntag.

Geiger hatte nach dem Springen 1:04 Minuten hinter den gleichauf führenden Riiber und Akito Watabe (Japan) sowie 40 Sekunden hinter Riibers drittplatziertem Landsmann Espen Björnstad auf Patz sechs gelegen. Eigentlich ein zu großer Rückstand angesichts der nur fünf Kilometer Langlauf. Doch Geiger machte mit einer Verfolgergruppe mächtig Druck und fing Björnstad wenige Meter vor dem Ziel noch ab.

Riiber, im Vorjahr souveräner Triple-Sieger, setzte sich im Foto-Finish vor Watabe durch, Geiger lag 45 Sekunden zurück. Da die Abstände in die kommenden Rennen mitgenommen werden, muss der Oberstdorfer auch am Samstag wieder auf die Jagd gehen. Fabian Rießle (Breitnau) kam auf Platz sieben (+47,7), der viermalige Triple-Sieger Eric Frenzel (Geyer) wurde Achter (+48,3). Der Rekord-Weltmeister hat bereits 13 Weltcuprennen sowie einen WM-Titel in Seefeld gewonnen.

Foto: REUTERS/TT NEWS AGENCY 10 Bilder Das sind die Disziplinen in der Nordischen Kombination

Weil das eigentliche Springen am Freitagnachmittag wegen wechselnder Winde abgebrochen wurde, zählte der zuvor ausgetragene provisorische Wertungsdurchgang für den kurzen Langlauf. Da hatten zwar angeführt von Geiger fünf Deutsche unter den besten Elf gelegen, der Abstand nach vorne schien allerdings zu groß.

Das Triple erstreckt sich über drei Tage. Am Samstag steht ein Wettbewerb mit einem Sprung und 10 km in der Loipe auf dem Programm (13.30/15.30 Uhr), den Abschluss bildet am Sonntag ein "Marathon" mit zwei Sprüngen und 15 km (12.15/15.30 Uhr).

+++++28. Januar 2021+++++

Norwegen schließt Grenzen - Weltcups im Februar abgesagt

Da Norwegen ab dem 29. Januar im Kampf gegen die Virus-Mutationen seine Grenzen schließen wird, werden die Wettbewerbe der Skispringerinnen sowie Kombinierer und Kombinierinnen in Lillehammer vom 12. bis 14. Februar gestrichen. Dies gab der Weltverband FIS bekannt.

Die Weltcups im Olympia-Ort von 1994 sollten ursprünglich bereits Anfang Dezember ausgetragen werden, waren aber wegen der Pandemie verschoben und erst in der Vorwoche neu angesetzt worden. In der Kombination wäre es die Generalprobe für die WM in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) gewesen.

Sollten Norwegen die Grenzen längerfristig schließen, sind weitere Wettkämpfe gefährdet. Die Skispringer tragen Mitte März ihre "Raw Air"-Tour an vier Schauplätzen in Norwegen aus, das Weltcup-Finale im Skilanglauf soll vom 12. bis 14. März in Oslo und vom 19. bis 21. März in Lillehammer ausgetragen werden, und auch die Biathleten haben ihren Saisonabschluss am Holmenkollen (16. bis 21. März).

+++++17. Januar 2021+++++

Deutsche Kombinierer in Lahti auf Plätzen vier bis sechs

Die deutschen Nordischen Kombinierer haben ihren Podestplatz vom Teamsprint im Einzelwettbewerb nicht bestätigen können. Am Sonntag belegten die drei Olympiasieger Johannes Rydzek, Fabian Rießle und Vinzenz Geiger nach einem Großschanzensprung und dem folgenden Zehn-Kilometer-Lauf die Plätze vier, fünf und sechs. Auch Terence Weber schaffte es im finnischen Lahti als Zehnter noch in die Top Ten. Eric Frenzel verzichtete nach Rang 42 auf der Schanze auf einen Start in der Loipe.

Den Sieg sicherte sich der Japaner Akito Watabe, der Norwegens Dominator Jarl Magnus Riiber in der dritten Laufrunde abhängte. Rang drei belegte der Japaner Ryota Yamamoto. Im Gesamtweltcup führt Riiber weiter deutlich. Am Samstag hatten Geiger und Rießle im Teamsprint Rang zwei hinter den Norwegern Riiber und Jörgen Graabak belegt.

Überlagert wurden die sportlichen Wettbewerbe von erneuten Herzproblemen bei Österreichs Routinier Bernhard Gruber. Der 38-Jährige musste wegen eines Teilverschlusses des Herzkranzgefäßes ins Krankenhaus gebracht werden. Er sei „soweit in guter Verfassung“, hieß es von den Ärzten. Die gleiche Diagnose war Gruber schon im März 2020 gestellt worden. Danach musste er rund acht Monate pausieren.

+++++23. Januar 2021+++++

Kombinierer Gruber wegen erneuter Herzprobleme im Krankenhaus

Kombinierer-Routinier Bernhard Gruber ist bei den Weltcup-Wettbewerben im finnischen Lahti wegen erneuter Herzprobleme ins Krankenhaus gebracht worden. Der 38 Jahre alte Österreicher klagte am Samstag nach dem Teamsprint über Schmerzen im Brustbereich, wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) und der Ski-Weltverband Fis am Sonntagmorgen berichteten. „Bei Bernhard Gruber führte nach dem Rennen heute erneut ein Teilverschluss eines Herzkranzgefäßes zu Beschwerden“, sagte Teamärztin Ines Berger-Uckermann. Bei einer Herzkatheter-Untersuchung seien zwei Stents eingesetzt worden.

„Bernhard ist soweit in guter Verfassung und muss nun entsprechend seiner Genesung noch einige Tage im Krankenhaus bleiben“, fügte Österreichs Teamärztin an. Gruber hat nicht zum ersten Mal mit Herzproblemen zu kämpfen. Im März 2020 wurde schon einmal ein Teilverschluss des Herzkranzgefäßes festgestellt. Erst acht Monate später erhielt er von den Ärzten die Freigabe, das Training wieder aufnehmen zu dürfen. Beim Teamsprint belegte er am Samstagnachmittag gemeinsam mit Landsmann Mario Seidl Rang sechs.

+++++23. Januar 2021+++++

Rang zwei und vier für deutsche Kombinierer im Teamsprint

Die deutschen Nordischen Kombinierer haben beim Teamsprint in Finnland die Plätze zwei und vier belegt. Fabian Rießle und Vinzenz Geiger mussten sich im Finale knapp den starken Norwegern Jarl Magnus Riiber und Jörgen Graabak geschlagen geben. Das deutsche Duo lag am Ende 0,8 Sekunden hinter den Skandinaviern. Rang drei ging an Japan, 9,5 Sekunden dahinter lag das zweite deutsche Team mit Terence Weber und Eric Frenzel. Am vergangenen Wochenende hatten Frenzel und Rießle den Teamsprint in Val die Fiemme gewonnen.

Nach dem Skispringen lagen die deutschen Mannschaften auf Rang zwei und vier mit nur einem minimalen Rückstand auf die führenden Österreicher. Im Langlaufrennen gingen die Deutschen schon früh an die Spitze und setzten sich zunächst ab. Norwegen holte jedoch auf und entschied das Rennen letztendlich mit einem Angriff auf der Schlussrunde. Beim Teamsprint läuft jeder Sportler 7,5 Kilometer auf der Langlaufstrecke. Die Gesamtdistanz von 15 Kilometern ist in zehn Runden mit einem Wechsel nach jeder Runde aufgeteilt.

+++++17. Januar 2021+++++

Frenzel und Geiger im Fotofinish Zweiter und Dritter

In einem Fotofinish landete der Norweger Jarl Magnus Riiber am Sonntag mit 0,1 Sekunden ganz knapp vor den Olympiasiegern Frenzel und Geiger, die auf der Zielgeraden beeindruckend aufgeholt hatten. Für Gelb-Träger Riiber war es bereits der vierte Sieg in diesem Winter. Frenzel, der trotz des knapp verfehlten Sieges zufrieden die Faust nach oben streckte, steht zum zweiten Mal in dieser Saison auf dem Podest.

„Ich bin überglücklich, dass es zum Schluss so gut funktioniert hat“, kommentierte Frenzel in der ARD nach dem Rennen. Er habe im Pulk von 18 Sportlern auch „das Glück gehabt, dass ich gut durchgekommen bin“. Das starke deutsche Teamergebnis komplettierten Fabian Rießle (8.) und Manuel Faißt (9.). Geiger sagte, er sei froh über den Podestplatz. Der 23-Jährige hat in diesem Winter schon zwei Einzel für sich entschieden und gilt als härtester Widersacher Riibers.

Frenzel und Rießle hatten am Samstag den Teamsprint der Nordischen Kombination für sich entschieden. Im Fleimstal ließen sie Österreich und Finnland hinter sich. Beim Teamsprint laufen die beiden Mitglieder einer Mannschaft jeweils fünf Runden, die 1,5 Kilometer lang sind. Für die Kombinierer von Bundestrainer Hermann Weinbuch ist die aufsteigende Formkurve besonders wichtig, weil in gut einem Monat die Heim-WM in Oberstdorf im Allgäu beginnt.

+++++16. Januar 2021+++++

Duo Frenzel/Rießle siegt im Teamsprint

Das deutsche Duo Eric Frenzel und Fabian Rießle setzte sich am Samstag in Italien vor Österreich und Finnland durch. Das zweite deutsche Team mit Johannes Rydzek und Julian Schmid musste sich im Schlussspurt um den dritten Platz knapp geschlagen geben und belegte den vierten Rang.

Nach dem Skispringen von der Normalschanze waren Frenzel und Rießle mit nur neun Sekunden Rückstand auf die führenden Japaner ins insgesamt 15 Kilometer lange Langlaufrennen gegangen. Die beiden setzten sich schon früh mit einer Gruppe aus insgesamt drei Mannschaften an die Spitze.

Mitte des Rennens hängten die beiden Deutschen und die Österreicher Johannes Lamparter und Lukas Greiderer das norwegische Team ab. Bei den Skandinaviern wurde Top-Kombinierer Jarl Magnus Riiber im ersten Teamsprint der Saison geschont, genau wie Vinzenz Geiger in der Mannschaft von Bundestrainer Hermann Weinbuch. Kurz vor Schluss entschied Rießle das Rennen aus dem Windschatten heraus gegen Greiderer. Beim Teamsprint laufen die beiden Mitglieder einer Mannschaft jeweils fünf Runden, die 1,5 Kilometer lang sind.

+++++15. Januar 2020+++++

Geiger sichert sich im Schlussspurt Rang drei - Riiber gewinnt in Val di Fiemme

Vinzenz Geiger hat den deutschen Nordischen Kombinierern im ersten Rennen des Jahres einen Podestplatz beschert. Der 23-Jährige sicherte sich am Freitag in Val di Fiemme im Schlussspurt den dritten Rang. Den Sieg holte der norwegische Dominator Jarl Magnus Riiber vor dem Finnen Ilkka Herola. Fabian Rießle als Vierter und Eric Frenzel auf Rang fünf komplettierten ein gutes deutsches Mannschaftsergebnis. Manuel Faißt wurde Elfter, Terence Weber kam auf Rang 29.

„Ein dritter Platz zum Anfang des Wochenendes ist genial“, sagte Geiger. Riiber war nach einem Satz auf 106 Meter beim Skispringen als Erster in das Langlaufrennen über zehn Kilometer gegangen. Den Vorsprung von 40 Sekunden auf seinen ersten Verfolger verteidigte der Führende im Gesamtweltcup souverän. Geiger war als Zehnter gestartet und überzeugte auf der Laufstrecke. Für die Kombinierer war es der erste Weltcup seit dem 20. Dezember. „Endlich geht es wieder los“, sagte Geiger.

Johannes Rydzek, Doppel-Olympiasieger von 2018, und Julian Schmid durften in der herrlichen Winterlandschaft Italiens nicht starten. Beide waren wegen unzulässiger Anzüge bereits am Vortag aus dem Wettbewerb genommen worden.

+++++20. Dezember 2020+++++

Vinzenz Geiger feiert nächsten Weltcup-Sieg in Ramsau

Der deutsche Nordische Kombinierer Vinzenz Geiger hat seinen zweiten Saisonsieg eingefahren und damit ein perfektes Wochenende gekrönt. Nach einem Sprung von der Normalschanze und dem folgenden Zehn-Kilometer-Lauf gewann der 23 Jahre junge Oberstdorfer am Sonntag in Ramsau am Dachstein vor Jarl Magnus Riiber. Der Norweger hatte sich schon am Samstag nur Geiger geschlagen geben müssen. Rang drei belegte diesmal Fabian Rießle. Das starke deutsche Teamergebnis komplettierten Eric Frenzel auf Rang sechs und Manuel Faißt als Siebter. Die deutschen Kombinierer zeigten sich an diesem Wochenende auf der Schanze stark verbessert.

+++++19. Dezember 2020+++++

Geiger sprintet an Riiber vorbei - erster Saisonsieg

Vinzenz Geiger hat den deutschen Nordischen Kombinierern den ersten Saisonsieg beschert. Nach einem starken Sprung und einer taktischen Meisterleistung in der Loipe ließ Vinzenz Geiger am Samstag in Ramsau am Dachstein sogar Dominator Jarl Magnus Riiber aus Norwegen hinter sich. Der 23 Jahre alte Geiger schloss mit einer Gruppe zu Sprungsieger Riiber auf und gewann dann den Zielsprint vor dem Gesamtweltcup-Sieger, der diesmal nur Rang zwei belegte. Dritter wurde der Österreicher Lukas Greiderer vor seinem Landsmann Johannes Lamparter. Rang fünf ging an den deutschen Team-Olympiasieger Fabian Rießle.

„Bei Vinzenz wissen wir, dass er einen starken Schlussspurt hat“, sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch in der ARD. Nach drei norwegischen Siegen zum Auftakt in Ruka in Finnland war nun erstmals ein Athlet des Deutschen Skiverbandes (DSV) siegreich. Hinter Geiger und Rießle komplettierten Terence Weber (8.), Eric Frenzel (10.) und Johannes Rydzek (12.) ein starkes Mannschaftsergebnis vor traumhafter Wintersport-Kulisse. Vor allem auf der Schanze, wo die Deutschen in den vergangenen Jahren häufig Probleme hatten, waren zuletzt klare Fortschritte erkennbar.