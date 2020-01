Nordische-Kombination-Telegramm 2019/20 : Geiger und Rießle mit Podestchance - Riiber führt

Vinzenz Geiger. Foto: AFP/BARBARA GINDL

Düsseldorf Die Nordischen Kombinierer kämpfen wieder um den Titel im Gesamtweltcup. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige während der Saison auf dem Laufenden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Kombinierer Vinzenz Geiger (Oberstdorf) und Fabian Rießle (Breitnau) haben beim ersten Weltcup des Jahres nach ordentlichen Sprüngen noch eine kleine Podestchance. Geiger, der zuletzt dreimal in Folge das Podium erreicht hatte, flog im italienischen Val di Fiemme auf 97,5 m und geht als Zehnter mit einem Rückstand von 1:11 Minuten auf Seriensieger Jarl Magnus Riiber (Norwegen) in die Loipe. Nur eine Sekunde nach Geiger startet Rießle.

"Ganz zufrieden bin ich nicht, da war mehr drin. Aber ich kann mit Fabian zusammenarbeiten", sagte Geiger in der ARD: "Ganz vorne sind die Norweger wohl schon zu weit weg." Auf den ersten fünf Plätzen liegen derzeit vier Norweger, darunter der laufstarke Jörgen Graabak.

Doppel-Olympiasieger Johannes Rydzek (Oberstdorf/+1:34) bewies auf Position 19 aufsteigende Tendenz, Weltmeister Eric Frenzel (Geyer/+1:42) hatte Pech mit dem Wind und folgt auf dem 23. Rang. Am besten im Rennen lag aus deutscher Sicht eigentlich Manuel Faißt (Baiersbronn), der 26-Jährige wurde jedoch wegen eines nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert.

Das Springen war wegen eines Lawinenabgangs von der Groß- auf die Normalschanze verlegt worden. Der Skilanglauf über zehn Kilometer startet um 13.50 Uhr.

+++++10. Januar 2020++++

Riiber schlägt mit Sieg zurück - Geiger auf Rang drei

Erst beendete Vinzenz Geiger die elfmonatige Siegflaute der deutschen Kombinierer mit einer Meisterleistung, 24 Stunden später kämpfte das Laufwunder ebenso erbittert und erfolgreich um Platz drei: Mit einem fulminanten Doppel-Podium hat der Team-Olympiasieger aus Oberstdorf beim Weltcup in Ramsau am Dachstein für einen ganz starken Jahresabschluss gesorgt.

"Das ist genial. Ich wollte den Riiber unbedingt schlagen - und jetzt ist es mir wirklich gelungen", meinte der 22 Jahre alte Team-Olympiasieger im ZDF nach seinem überraschenden Sieg über den Norweger Jarl Magnus Riiber, der bis Samstag sämtliche fünf Saisonrennen gewonnen hatte und sich am Sonntag vor seinem Landsmann Jörgen Graabak sowie Geiger mit Sieg Nummer sechs revanchierte.

"Der dritte Platz war ein toller Abschluss dieses Wochenendes, zumal es ein ganz hartes Rennen gewesen ist", sagte Geiger, der sich zudem über die herzliche Gratulation von seinem skispringenden Namensvetter Karl freuen durfte. "Der Vinz hat gewonnen? Das freut mich. Wir sind ja auch verwandt, aber über viele Ecken", sagte der derzeit beste DSV-Adler beim Weltcup der Spezialspringer in Engelberg.

Auch der Großteil der anderen deutschen Kombinierer überzeugte in Ramsau. Am Samstag schaffte Fabian Rießle (Breitnau) als Dritter ebenfalls den Sprung auf das Podest, Rekord-Weltmeister Eric Frenzel (Geyer) lief noch von Platz 25 auf vier vor. Frenzel blieb am Sonntag nach ungleich besserer Ausgangsposition als Siebter etwas unter seinen Möglichkeiten und verpasste seinen ersten Podestplatz seit fast 13 Monaten.

"Es hat so ausgeschaut, als könne der Eric aufs Stockerl kommen, aber er hatte heute keinen so guten Tag", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch: "Umso schöner ist es, dass es für den Vinzenz wieder gereicht hat. Ich bin zufrieden."

Wenig geht weiterhin bei Johannes Rydzek. Der Doppel-Olympiasieger ist auf der Schanze nicht konkurrenzfähig, trotz guter Laufleistung reichte es nur zu den Plätzen 16 und 28. "Es wird ein steiniger Weg. Ich nehme das an und vertraue auf meine Laufstärke. Ich bin über ein paar Pünktchen froh, vielleicht wird es im nächsten Jahr ja besser", sagte der Oberstdorfer.

+++++21. Dezember 2019++++

Geiger holt ersten Saisonsieg für Kombinierer

Vinzenz Geiger hat den Nordischen Kombinierern den ersten Saisonsieg beschert und die Erfolgsserie von Dominator Jarl Magnus Riiber beendet. Der 22-Jährige setzte sich am Samstag in Ramsau am Dachstein nach einem Sprung von der Normalschanze und dem 10-Kilometer-Lauf durch. Der Oberstdorfer verwies im dichten Schneetreiben Riiber auf Rang zwei. Der Norweger hatte zuvor fünf Siege in fünf Rennen gefeiert. Fabian Rießle als Dritter, Eric Frenzel auf Rang vier und Manuel Faißt auf dem neunten Platz komplettierten das bisher stärkste deutsche Team-Ergebnis in diesem Winter.

+++++7. Dezember 2019+++++

Rießle im Fotofinsh aufs Podest — Riiber zu stark

Die deutschen Nordischen Kombinierer haben ihren Aufwärtstrend mit einem weiteren Podestplatz zwar bestätigt, mussten sich Dominator Jarl Magnus Riiber aus Norwegen aber erneut klar geschlagen geben. Nach einem Sprung und dem Lauf über zehn Kilometer belegte Fabian Rießle am Samstag in Lillehammer den dritten Platz. Er landete erst auf der Zielgeraden per Fotofinish vor seinem Teamkollegen Vinzenz Geiger, der Vierter wurde. Während Riiber, der nun alle vier Wettkämpfe in diesem Winter gewonnen hat, erneut allen weit enteilte, sicherte sich sein Teamkollege Joergen Graabak erst auf den letzten Metern den zweiten Platz.

„Riiber springt uns um die Ohren. Er ist eine Klasse besser“, sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch im ZDF. Auch Rießle verortete den 22 Jahre junge Norweger „in einer eigenen Liga“. Auch Eric Frenzel (7.), Terence Weber (11.) und Johannes Rydzek (15.) schafften es dank starker Laufleistungen in die Punkte.

„Ich bin sehr zufrieden, vor allem mit der Lauf-Performance. Wir haben richtig den Ton angegeben“, lobte Weinbuch. Nur Riiber performt derzeit herausragend. „Er hat eine sehr gute Cleverness und ist taktisch schon sehr ausgeprägt. Was ihn ausmacht, ist auch, dass er überragend springt“, sagte der Bundestrainer über den Rivalen.

+++++1. Dezember 2019+++++

Springen in Kuusamo abgebrochen - Deutsche ohne Siegchance

Beim Weltcup der Kombinierer im finnischen Kuusamo ist am Sonntag das Springen des dritten Saisonwettkampfes wegen starker Winde abgebrochen worden. Damit zählt als Grundlage für den 10-km-Langlauf ab 14.00 Uhr der provisorische Wertungsdurchgang vom Donnerstag, in dem die deutschen Athleten denkbar schlecht abgeschnitten hatten.

Dem Norweger Jarl Magnus Riiber, der die beiden ersten Wettkämpfe am Freitag und Samstag überlegen gewonnen hatte, ist der dritte Sieg kaum noch zu nehmen. Der Normalschanzen-Weltmeister geht mit 1:04 Minuten Vorsprung auf seinen Landsmann Jens Luraas Oftebro in die Loipe. Bester Deutscher ist Manuel Faißt (Baiersbronn), der als Neunter bereits 2:00 Minuten Rückstand hat.

Fabian Rießle (Breitnau), am Freitag Fünfter, geht von Position 21 (+4:07) ins Rennen, der Samstags-Zweite Vinzenz Geiger (Oberstdorf) startet als 24. (+4:13). Rekord-Weltmeister Eric Frenzel (Geyer) hat als 30. 4:28 Minuten Rückstand. Doppel-Olympiasieger Johannes Rydzek (Oberstdorf) hätte auf Platz 42 7:44 Minuten Rückstand, darf aber gemäß Reglement mit dem gedeckelten Abstand von 5:20 Minuten zu Riiber starten.

+++++30. November 2019+++++

Kombinierer Geiger glänzt in Finnland mit Platz zwei

Vinzenz Geiger (Oberstdorf) hat den deutschen Kombinierern im zweiten Saisonwettkampf den ersten Podestplatz gesichert. Der Team-Olympiasieger wurde im finnischen Kuusamo beim erneuten Sieg von Weltmeister Jarl Magnus Riiber nach einer taktisch herausragenden Leistung Zweiter und erreichte die sechste Top-3-Platzierung seiner Karriere.

Der 22 Jahre alte Geiger hatte nach dem Springen im Ruka-Wintersportzentrum auf Platz sieben gelegen und konnte vor allem auf der letzten von vier Laufrunden noch reichlich zulegen. Im Zielsprint nach 10 km rang Geiger schließlich den Norweger Jens Luraas Oftebro nieder. Dessen Landsmann Riiber war allerdings wie am Freitag eine Klasse für sich, der Weltmeister hatte bei seinem 15. Karriereerfolg 48,8 Sekunden Vorsprung auf Geiger.

Der siebenmalige Weltmeister Eric Frenzel (Geyer) wurde nach schwachem Springen noch Neunter. Fabian Rießle (Breitnau), am Freitag als Fünfter der beste DSV-Athlet, kam nicht über Platz 18 hinaus. Der sprungschwache Doppel-Olympiasieger Johannes Rydzek (Oberstdorf) blieb als 33. erneut ohne Weltcuppunkte.

+++++ 29. November 2019 +++++

Deutsche Kombinierer beim Saisonauftakt ohne Podestplatz - Fabian Rießle Fünfter

Fabian Rießle knapp am Podest vorbei, Eric Frenzel und Johannes Rydzek böse abgestürzt: Die erfolgsverwöhnten deutschen Kombinierer haben einen Stotterstart in die neue Saison hingelegt. Während Rießle beim Vierfachsieg der überlegenen Norweger um Wunderkind Jarl Magnus Riiber im "Sprint" von Kuusamo als Fünfter noch der beste DSV-Starter war, büßten die Topstars Frenzel und Rydzek bereits auf der Schanze alle Chancen auf ein ordentliches Ergebnis ein.

Weltcup-Titelverteidiger Riiber spielte am finnischen Polarkreis beim Start in einen Winter ohne WM und Olympia in einer eigenen Liga. Der 22-Jährige führte schon nach dem Springen souverän und baute seinen Vorsprung im nur 5 km langen Skilanglauf mit bemerkenswerter Lockerheit aus.

"Das gibt mir sehr viel Selbstvertrauen. Es ist toll, so einen Start zu haben. Das wird es einfacher machen. Wir sind im Team junge Typen, hungrig und gute Freunde", sagte der Normalschanzen-Weltmeister, der im Ziel im Wintersportzentrum Ruka 53,3 Sekunden vor seinem Landsmann Espen Björnstad lag. Jens Luraas Oftebro und Jörgen Graabak machten einen Vierfach-Erfolg der beeindruckend starken Norweger perfekt.

Rießle (+1:52,9 Minuten) fehlten 45 Sekunden zum Podest, der Schwarzwälder versuchte allerdings auch nicht mit letzter Konsequenz, die Lücke zu Platz drei zu schließen. Manuel Faißt (6.) und Mannschafts-Olympiasieger Vinzenz Geiger (10.) schafften es ebenfalls in die Top 10. Frenzel lief von Platz 33 noch auf Rang 25 vor - nach guten Trainingsleistungen ging im Sprungwettkampf für den fünfmaligen Weltcup-Gesamtsieger gar nichts.

Dass Rydzek, der im Sommer wegen Verletzungsproblemen wenig auf der Schanze trainieren konnte, im Springen nicht konkurrenzfähig sein würde, hatte sich in den Probedurchgängen angedeutet. Satte 47 Meter lag er hinter Riiber - von Platz 47 arbeitete er sich in einem besseren Trainingslauf noch auf Platz 39. Der Weg zurück zu alter Stärke wird für Deutschlands Sportler des Jahres 2017 ein mühsamer.

Am Samstag und Sonntag stehen in Finnland zwei weitere Einzelwettbewerbe auf dem Programm, dann wird in der Loipe jeweils die reguläre Weltcup-Distanz von 10 km zurückgelegt.

(sid/dpa)