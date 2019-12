Nordische-Kombination-Telegramm 2019/20 : Springen in Kuusamo abgebrochen - Deutsche ohne Siegchance

Springen in Kuusamo abgebrochen - Deutsche ohne Siegchance

Düsseldorf Die Nordischen Kombinierer kämpfen wieder um den Titel im Gesamtweltcup. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige während der Saison auf dem Laufenden.

Beim Weltcup der Kombinierer im finnischen Kuusamo ist am Sonntag das Springen des dritten Saisonwettkampfes wegen starker Winde abgebrochen worden. Damit zählt als Grundlage für den 10-km-Langlauf ab 14.00 Uhr der provisorische Wertungsdurchgang vom Donnerstag, in dem die deutschen Athleten denkbar schlecht abgeschnitten hatten.

Dem Norweger Jarl Magnus Riiber, der die beiden ersten Wettkämpfe am Freitag und Samstag überlegen gewonnen hatte, ist der dritte Sieg kaum noch zu nehmen. Der Normalschanzen-Weltmeister geht mit 1:04 Minuten Vorsprung auf seinen Landsmann Jens Luraas Oftebro in die Loipe. Bester Deutscher ist Manuel Faißt (Baiersbronn), der als Neunter bereits 2:00 Minuten Rückstand hat.

Fabian Rießle (Breitnau), am Freitag Fünfter, geht von Position 21 (+4:07) ins Rennen, der Samstags-Zweite Vinzenz Geiger (Oberstdorf) startet als 24. (+4:13). Rekord-Weltmeister Eric Frenzel (Geyer) hat als 30. 4:28 Minuten Rückstand. Doppel-Olympiasieger Johannes Rydzek (Oberstdorf) hätte auf Platz 42 7:44 Minuten Rückstand, darf aber gemäß Reglement mit dem gedeckelten Abstand von 5:20 Minuten zu Riiber starten.

Kombinierer Geiger glänzt in Finnland mit Platz zwei

Weltcup in Ramsau

Weltcup in Ramsau : Deutsche Kombinierer belohnen sich für Jagd auf Riiber nicht

Massenstart-Comeback in der Nordischen Kombination

Massenstart-Comeback in der Nordischen Kombination : Nur Norwegens Riiber ist besser als Frenzel und Rießle

Der 22 Jahre alte Geiger hatte nach dem Springen im Ruka-Wintersportzentrum auf Platz sieben gelegen und konnte vor allem auf der letzten von vier Laufrunden noch reichlich zulegen. Im Zielsprint nach 10 km rang Geiger schließlich den Norweger Jens Luraas Oftebro nieder. Dessen Landsmann Riiber war allerdings wie am Freitag eine Klasse für sich, der Weltmeister hatte bei seinem 15. Karriereerfolg 48,8 Sekunden Vorsprung auf Geiger.

Der siebenmalige Weltmeister Eric Frenzel (Geyer) wurde nach schwachem Springen noch Neunter. Fabian Rießle (Breitnau), am Freitag als Fünfter der beste DSV-Athlet, kam nicht über Platz 18 hinaus. Der sprungschwache Doppel-Olympiasieger Johannes Rydzek (Oberstdorf) blieb als 33. erneut ohne Weltcuppunkte.

Deutsche Kombinierer beim Saisonauftakt ohne Podestplatz - Fabian Rießle Fünfter

Fabian Rießle knapp am Podest vorbei, Eric Frenzel und Johannes Rydzek böse abgestürzt: Die erfolgsverwöhnten deutschen Kombinierer haben einen Stotterstart in die neue Saison hingelegt. Während Rießle beim Vierfachsieg der überlegenen Norweger um Wunderkind Jarl Magnus Riiber im "Sprint" von Kuusamo als Fünfter noch der beste DSV-Starter war, büßten die Topstars Frenzel und Rydzek bereits auf der Schanze alle Chancen auf ein ordentliches Ergebnis ein.

Weltcup-Titelverteidiger Riiber spielte am finnischen Polarkreis beim Start in einen Winter ohne WM und Olympia in einer eigenen Liga. Der 22-Jährige führte schon nach dem Springen souverän und baute seinen Vorsprung im nur 5 km langen Skilanglauf mit bemerkenswerter Lockerheit aus.