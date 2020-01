Nordische-Kombination-Telegramm 2019/20 : Faißt nach dem Springen Sechster – Riiber auf Siegkurs

Manuel Faißt im Springen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Düsseldorf Die deutschen Nordischen Kombinierer haben beim Heim-Weltcup in Oberstdorf im Team-Wettkampf den zweiten Platz belegt. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige zur Nordischen Kombination während der Saison auf dem Laufenden.

Die deutschen Kombinierer haben beim Heim-Weltcup in Oberstdorf nur noch minimale Chancen auf einen Podestplatz. Als mit Abstand bester DSV-Starter liegt Manuel Faißt (Baiersbronn) zwar nach dem Springen des Einzelwettbewerbs auf dem sechsten Platz, der Schwarzwälder hat aber bereits 1:02 Minuten Rückstand auf den führenden Norweger Jens Luraas Oftebro und gehört zudem nicht zu den besten Läufern.

Die laufstärkeren Deutschen gehen mit zum Teil großem Rückstand in den abschließenden 10-km-Skilanglauf ab 14.10 Uhr. Teamsprint-Weltmeister Fabian Rießle (Breitnau) darf als 16. (+1:35 Minuten) noch ein wenig nach vorne schielen, der Oberstdorfer Lokalmatador Vinzenz Geiger, immerhin Zweiter des Gesamtweltcups, liegt als 31. (+2:46) aber schon chancenlos zurück.

Der weiterhin im Springen nicht konkurrenzfähige Doppel-Olympiasieger Johannes Rydzek kam in seiner Heimat Oberstdorf nur auf Platz 35 (+3:26). Auch Rekordweltmeister Eric Frenzel, der mit der Schattenbergschanze überhaupt nicht zurecht kam und am Samstag deshalb nicht in der Staffel eingesetzt wurde, geht aussichtslos als 34. (+3:24) in die Loipe.

Großer Favorit ist der Norweger Jarl Magnus Riiber, der nach der Tagesbestweite von 140,5 m - fast 30 Meter mehr als Rydzek und Frenzel (112,5) - nur acht Sekunden hinter seinem Landsmann Oftebro startet und auf dem Weg zum achten Saisonsieg im zehnten Einzelrennen kaum aufzuhalten sein wird.

+++++25. Januar 2020+++++

Deutsche Kombinierer Zweite in Oberstdorf - nur Norwegen stärker

Vinzenz Geiger stapfte noch den letzten Anstieg der neuen Oberstdorfer Langlaufstrecke hinauf, da jubelte Norwegens Frontmann Jarl Magnus Riiber schon genüsslich im Ziel mit seiner Landesfahne: Die deutschen Kombinierer sind beim Heimspiel nach einer starken Aufholjagd zwar noch auf das Podest gelaufen, haben im einzigen Staffelwettbewerb der Saison aber eine klare Niederlage gegen den Erzrivalen kassiert.

"Ich bin zufrieden, glücklich bin ich aber natürlich nicht, dazu ist der Rückstand zu groß", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch in der ARD, nachdem seine Mannschaft 1:34,3 Minuten hinter den in dieser Saison dominierenden Norwegern Zweite geworden war: "Im Laufen sind wir stabil stark, im Springen aber teilweise noch im Umbruch."

Die beiden Oberstdorfer Lokalmatadoren Johannes Rydzek und Geiger sowie Fabian Rießle (Breitnau) und Manuel Faißt (Baiersbronn) hatten nie eine wirkliche Siegchance, arbeiteten sich aber immerhin in der Loipe noch zwei Plätze nach vorne. Dritter wurde Japan (+2:50,4).

Nach dem Springen, in dem Rießle sowie Faißt überzeugt und Rydzek sowie Geiger enttäuscht hatten, war Olympiasieger Deutschland Vierter gewesen und mit 1:46 Minuten Rückstand auf Weltmeister Norwegen in den abschließenden Skilanglauf über 4x5 km gegangen. Schon Startläufer Rydzek überholte die Japaner und Österreicher, letztere fielen nach einem bösen Einbruch von Routinier Bernhard Gruber weit zurück.

Im Dezember war ein erstes geplantes Staffelrennen in Lillehammer ausgefallen, da nicht die nötige Anzahl von acht Teams gemeldet hatte. In der Vorsaison hatte Deutschland die einzige Weltcup-Staffel gewonnen, die letzte Niederlage in der Weltserie hatte es am 21. Januar 2018 in Chaux-Neuve ebenfalls gegen Norwegen gegeben.

Weinbuch hatte am Samstag auf den sprungschwachen Rekord-Weltmeister Eric Frenzel (Geyer) verzichtet und dafür Faißt gebracht, ansonsten ging die deutsche Mannschaft in der Besetzung des Olympiasieges von Pyeongchang an den Start.

Am Sonntag (10.45/14.10) steht im Allgäu ein Einzelwettbewerb auf dem Programm. Der Weltcup in Oberstdorf ist für die Organisatoren die Generalprobe für die WM im kommenden Jahr (23. Februar bis 7. März 2021) an gleicher Stelle.

+++++12. Januar 2020+++++

Kombinierer-Duo Geiger/Rießle belegt im Teamsprint den zweiten Rang

Kombinierer Vinzenz Geiger hat seinen zweiten Sieg des Weltcup-Wochenendes in Val di Fiemme trotz starker Leistung verpasst. Einen Tag nach dem dritten Einzeltriumph seiner Karriere lief der Oberstdorfer im ersten Teamsprint der Saison gemeinsam mit Fabian Rießle auf Rang zwei. Einen überlegenen Sieg feierten die norwegischen Topfavoriten Jarl Magnus Riiber und Jörgen Graabak.

"Heute war es leider nicht so spannend, die Norweger haben nichts anbrennen lassen. Wir können mit dem zweiten Platz aber zufrieden sein", sagte Rießle, der bei der WM 2019 in Seefeld an der Seite von Eric Frenzel Teamsprint-Gold gewonnen hatte: "Jetzt freuen wir uns auf Oberstdorf." Dort steigt am 25./26. Januar der nächste Weltcup.

Das von Platz fünf in die Loipe gegangene Duo Geiger/Rießle (Breitnau/Oberstdorf) lag im Ziel 43,8 Sekunden hinter den Norwegern, die ein einsames Rennen liefen. Rang drei ging an die Österreicher Lukas Greiderer und Martin Fritz (+44,3). Johannes Rydzek und Eric Frenzel (Oberstdorf/Geyer/+1:38,9 Minuten) belegten den achten Platz. Im Teamsprint bleibt Deutschland somit seit Januar 2018 ohne Weltcupsieg.

Graabak zog schon in der ersten von zehn Runden davon, im Wechsel mit Riiber lief er dem Rest des Feldes anschließend davon: Nach der Hälfte der 15 km lagen die Norweger 41 Sekunden vor den Verfolgern. Geiger blies zwischendurch zwar zur Aufholjagd, konzentriere sich am Ende aber auf den Kampf um Rang zwei.

Am Samstag hatte Geiger dem deutschen Team im Einzel den zweiten Saisonsieg beschert. Der Team-Olympiasieger setzte sich im Zielsprint knapp gegen Riiber durch. Im Gesamtweltcup kletterte Geiger mit 582 Punkten auf den zweiten Rang, klar vorne bleibt Riiber mit 860 von 900 möglichen Zählern.

+++++11. Januar 2020+++++

Kombinierer Vinzenz Geiger sichert sich zweiten Saisonsieg

Vinzenz Geiger hat bereits zum zweiten Mal in diesem Winter Dominator Jarl Magnus Riiber düpiert und wächst zunehmend zur deutschen Nummer eins in der Nordischen Kombination heran. Der 22 Jahre alte Oberstdorfer gewann am Samstag im italienischen Val di Fiemme durch einen überragenden Auftritt im Zehn-Kilometer-Lauf nach dem Springen und sicherte sich seinen zweiten Saisonsieg vor dem Norweger Riiber und dessen Landsmann Joergen Graabak. „Das fühlt sich unglaublich und großartig an“, sagte Geiger bei der Siegerehrung, bei der er den herrlichen Sonnenschein und den Blick auf das Bergpanorama im Fleimstal noch ein Stück mehr genießen konnte.

Geiger zeigte in der Loipe eine taktische Meisterleistung. Nach einem durchwachsenen Sprung schloss er im Lauf schnell zu den Riiber-Verfolgern auf und führte das Feld mit großem Einsatz an den Norweger heran. Im großen Finale nach zehn Kilometern blieb er zunächst im Windschatten von Graabak, um bei der letzten Abfahrt vorbeizuziehen.

„Ich dachte, ich muss in der Spitze meiner Gruppe laufen. Wenn so viele Leute gemeinsam laufen, gibt es immer Kämpfe“, sagte der Allgäuer. Geiger konnte sich aus diesen Kämpfen heraushalten und am Ende den dritten Einzel-Sieg seiner Karriere feiern. Auf dem Podest reckte der Deutsche Skistöcke und Skier in die Luft, entschlossen zeigte er die Jubel-Faust. Für Riiber sieht die aktuelle Winter-Bilanz so aus: Sieben Siege, zwei zweite Plätze jeweils hinter Geiger.

Doch auch hinter Geiger präsentieren sich die deutschen Kombinierer zum Jahresstart kollektiv stark. Team-Olympiasieger Fabian Rießle belegte den vierten Rang, auch Eric Frenzel (7.), der am Freitag noch disqualifizierte Manuel Faißt (9.) und Johannes Rydzek (10.) schafften es in die Top 10. Am Sonntag gibt es für die DSV-Mannschaft im Teamsprint die nächste Chance auf einen Sieg über Riiber.

+++++11. Januar 2020+++++

Geiger Zweiter hinter Rekordmann Riiber

Mit einem kleinen Blumenstrauß in der Hand grinste Vinzenz Geiger auf dem Siegerpodest zufrieden. Der deutsche Youngster hat im Weltcup der Nordischen Kombinierer seinen zweiten Saisonsieg zwar verpasst, darf sich angesichts der erdrückenden Überlegenheit von Norwegens Überflieger Jarl Magnus Riiber aber wie ein Sieger fühlen. Als Best of the Rest schlug das 22 Jahre junge Talent Geiger am Freitag im italienischen Val di Fiemme die übrige Konkurrenz und musste sich wieder einmal nur Gelb-Träger Riiber geschlagen geben. Dritter wurde der Norweger Joergen Graabak.

„Ich denke, mit dem zweiten Platz kann ich superzufrieden sein. Ich war letzte Woche ein bisschen krank, drum wusste ich nicht ganz, wo ich stehe. Deswegen muss ich sagen, das ist genial“, befand der Oberstdorfer.

Auch Riiber hatte beste Laune. „Ich bin glücklich, das neue Jahr so zu starten. Auch der Langlauf war sehr einfach für mich heute. Ich bin froh über diesen Tag“, sagte er. Dass am Ende nur 26 Sekunden seines Vorsprungs verblieben, hatte mit seinem Schongang auf den letzten Kilometern zu tun. Es waren skurrile Bilder, die bei herrlichem Winterwetter im Fleimstal zu beobachten waren: Vorne skatete Riiber locker und alleine vor dem Rest, hinten bekämpfte sich eine Gruppe von bis zu 15 Sportlern mit höchstem Einsatz.

Angesichts der Stärke des siebenmaligen Saisonsiegers aus Norwegen, der vor allem auf der Schanze konstant Weltklasse-Niveau bringt, haben die Kombinierer des Deutschen Skiverbandes (DSV) zum Auftakt der drei Tage in Val di Fiemme ein Top-Resultat erzielt: Hinter dem Zweiten Geiger schafften es auch die Team-Olympiasieger Fabian Rießle (4.), Johannes Rydzek (5.) und Eric Frenzel (9.) unter die besten Zehn. Vor allem bei Rydzek, der vor Weihnachten riesige Probleme auf der Skisprungschanze hatte, ist das ein großer Fortschritt.

In Val di Fiemme gibt es für das Team von Bundestrainer Hermann Weinbuch zwei weitere Chancen, Riiber zu besiegen. Am Samstag im Einzel sind die Chancen dafür aber nicht besonders groß, so wie Riiber zuletzt agierte. Realistischer ist da ein Erfolg im Teamsprint am Sonntag, wenn der Gesamt-Führende außer auf sich auch noch auf einen Kollegen aus Norwegen angewiesen sein wird.

+++++10. Januar 2020++++

Riiber schlägt mit Sieg zurück - Geiger auf Rang drei

Erst beendete Vinzenz Geiger die elfmonatige Siegflaute der deutschen Kombinierer mit einer Meisterleistung, 24 Stunden später kämpfte das Laufwunder ebenso erbittert und erfolgreich um Platz drei: Mit einem fulminanten Doppel-Podium hat der Team-Olympiasieger aus Oberstdorf beim Weltcup in Ramsau am Dachstein für einen ganz starken Jahresabschluss gesorgt.

"Das ist genial. Ich wollte den Riiber unbedingt schlagen - und jetzt ist es mir wirklich gelungen", meinte der 22 Jahre alte Team-Olympiasieger im ZDF nach seinem überraschenden Sieg über den Norweger Jarl Magnus Riiber, der bis Samstag sämtliche fünf Saisonrennen gewonnen hatte und sich am Sonntag vor seinem Landsmann Jörgen Graabak sowie Geiger mit Sieg Nummer sechs revanchierte.

"Der dritte Platz war ein toller Abschluss dieses Wochenendes, zumal es ein ganz hartes Rennen gewesen ist", sagte Geiger, der sich zudem über die herzliche Gratulation von seinem skispringenden Namensvetter Karl freuen durfte. "Der Vinz hat gewonnen? Das freut mich. Wir sind ja auch verwandt, aber über viele Ecken", sagte der derzeit beste DSV-Adler beim Weltcup der Spezialspringer in Engelberg.

Auch der Großteil der anderen deutschen Kombinierer überzeugte in Ramsau. Am Samstag schaffte Fabian Rießle (Breitnau) als Dritter ebenfalls den Sprung auf das Podest, Rekord-Weltmeister Eric Frenzel (Geyer) lief noch von Platz 25 auf vier vor. Frenzel blieb am Sonntag nach ungleich besserer Ausgangsposition als Siebter etwas unter seinen Möglichkeiten und verpasste seinen ersten Podestplatz seit fast 13 Monaten.

"Es hat so ausgeschaut, als könne der Eric aufs Stockerl kommen, aber er hatte heute keinen so guten Tag", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch: "Umso schöner ist es, dass es für den Vinzenz wieder gereicht hat. Ich bin zufrieden."

Wenig geht weiterhin bei Johannes Rydzek. Der Doppel-Olympiasieger ist auf der Schanze nicht konkurrenzfähig, trotz guter Laufleistung reichte es nur zu den Plätzen 16 und 28. "Es wird ein steiniger Weg. Ich nehme das an und vertraue auf meine Laufstärke. Ich bin über ein paar Pünktchen froh, vielleicht wird es im nächsten Jahr ja besser", sagte der Oberstdorfer.

+++++21. Dezember 2019++++

Geiger holt ersten Saisonsieg für Kombinierer

Vinzenz Geiger hat den Nordischen Kombinierern den ersten Saisonsieg beschert und die Erfolgsserie von Dominator Jarl Magnus Riiber beendet. Der 22-Jährige setzte sich am Samstag in Ramsau am Dachstein nach einem Sprung von der Normalschanze und dem 10-Kilometer-Lauf durch. Der Oberstdorfer verwies im dichten Schneetreiben Riiber auf Rang zwei. Der Norweger hatte zuvor fünf Siege in fünf Rennen gefeiert. Fabian Rießle als Dritter, Eric Frenzel auf Rang vier und Manuel Faißt auf dem neunten Platz komplettierten das bisher stärkste deutsche Team-Ergebnis in diesem Winter.

+++++7. Dezember 2019+++++

Rießle im Fotofinsh aufs Podest — Riiber zu stark

Die deutschen Nordischen Kombinierer haben ihren Aufwärtstrend mit einem weiteren Podestplatz zwar bestätigt, mussten sich Dominator Jarl Magnus Riiber aus Norwegen aber erneut klar geschlagen geben. Nach einem Sprung und dem Lauf über zehn Kilometer belegte Fabian Rießle am Samstag in Lillehammer den dritten Platz. Er landete erst auf der Zielgeraden per Fotofinish vor seinem Teamkollegen Vinzenz Geiger, der Vierter wurde. Während Riiber, der nun alle vier Wettkämpfe in diesem Winter gewonnen hat, erneut allen weit enteilte, sicherte sich sein Teamkollege Joergen Graabak erst auf den letzten Metern den zweiten Platz.

„Riiber springt uns um die Ohren. Er ist eine Klasse besser“, sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch im ZDF. Auch Rießle verortete den 22 Jahre junge Norweger „in einer eigenen Liga“. Auch Eric Frenzel (7.), Terence Weber (11.) und Johannes Rydzek (15.) schafften es dank starker Laufleistungen in die Punkte.

„Ich bin sehr zufrieden, vor allem mit der Lauf-Performance. Wir haben richtig den Ton angegeben“, lobte Weinbuch. Nur Riiber performt derzeit herausragend. „Er hat eine sehr gute Cleverness und ist taktisch schon sehr ausgeprägt. Was ihn ausmacht, ist auch, dass er überragend springt“, sagte der Bundestrainer über den Rivalen.

+++++1. Dezember 2019+++++

Springen in Kuusamo abgebrochen - Deutsche ohne Siegchance

Beim Weltcup der Kombinierer im finnischen Kuusamo ist am Sonntag das Springen des dritten Saisonwettkampfes wegen starker Winde abgebrochen worden. Damit zählt als Grundlage für den 10-km-Langlauf ab 14.00 Uhr der provisorische Wertungsdurchgang vom Donnerstag, in dem die deutschen Athleten denkbar schlecht abgeschnitten hatten.