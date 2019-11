Nordische-Kombination-Telegramm 2019/20 : Deutsche Kombinierer beim Saisonauftakt ohne Podestplatz

Düsseldorf Die Nordischen Kombinierer kämpfen wieder um den Titel im Gesamtweltcup. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige während der Saison auf dem Laufenden.

Fabian Rießle knapp am Podest vorbei, Eric Frenzel und Johannes Rydzek böse abgestürzt: Die erfolgsverwöhnten deutschen Kombinierer haben einen Stotterstart in die neue Saison hingelegt. Während Rießle beim Vierfachsieg der überlegenen Norweger um Wunderkind Jarl Magnus Riiber im "Sprint" von Kuusamo als Fünfter noch der beste DSV-Starter war, büßten die Topstars Frenzel und Rydzek bereits auf der Schanze alle Chancen auf ein ordentliches Ergebnis ein.

Weltcup-Titelverteidiger Riiber spielte am finnischen Polarkreis beim Start in einen Winter ohne WM und Olympia in einer eigenen Liga. Der 22-Jährige führte schon nach dem Springen souverän und baute seinen Vorsprung im nur 5 km langen Skilanglauf mit bemerkenswerter Lockerheit aus.