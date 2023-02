Nordische Ski-WM Mit „Flamingomädels“ im Rücken: Althaus gegen den Silber-„Fluch“

Am Mittwochabend bestätigte sie in der Qualifikation von der Normalschanze als Zweite ihre starke Form, nur wenige Zentimeter fehlten Althaus auf die erstplatzierte Anna Odine Ström aus Norwegen. „Das war bisher mein bester Sprung hier, ich bin ganz zufrieden“, sagte Althaus, „aber ich weiß, ich kann es noch ein bisschen besser.“ Beste Voraussetzungen also, um am Donnerstag (17.00 Uhr/ZDF und Eurosport) eine fast schon skurrile Serie endlich zu beenden.