„Gewaltig“ Armbruster krönt herausragende Saison mit WM-Silber

Armbruster, in dieser Saison in neun Weltcup-Rennen ganze siebenmal auf dem Podest, zeigte am Donnerstag einmal mehr eine taktische Meisterleistung. „Ich habe versucht, am Anfang ruhig loszulaufen, damit ich am Ende noch genug Körner habe“, sagte die Schwarzwälderin, „zwischenzeitlich hatte ich wirklich gar keine Kraft mehr.“ Eine „zweite Luft“ am letzten Berg trug sie letztendlich doch zu Silber: „Dann ging es einfach ab.“