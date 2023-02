Wellinger, Althaus und Schmid räumen ab Medaillenregen in Planica

Den würdigen Schlusspunkt setzte am späten Sonntag Gold im Mixed-Wettbewerb der Skispringer. Schanzen-Queen Katharina Althaus und Karl Geiger schrieben dabei Geschichte: Für Althaus war es die dritte Goldmedaille in Planica, mit insgesamt sieben WM-Titeln hat sie in der Liste der erfolgreichsten Weitenjäger nur noch den Österreicher Thomas Morgenstern (achtmal Gold) vor sich. Geiger holte in seinem zehnten WM-Wettkampf die neunte Medaille.